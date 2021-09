RUANDA – KENIJA 1:1 (1:1)

(Fudbal, Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Korak po korak, reprezentacija Kenije gazi ka Kataru. Istočnoafrička selekcija je remijem sa Ruandom stigla do novog, drugog boda u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. I to iz jednog jedinog udarca u okvir protivničkog gola. Precizan za gostujuću reprezentaciju bio je Olunga u desetom minutu, ali je prednost Kenije trajala tek do polovine prvog poluvremena, kada je izjednačio Ruatubjaje i ispostaviće se postavio konačan rezučtat.

TOGO – NAMIBIJA 0:1 (0:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Veliki trijumf za Namibiju, još veći korak unazad za Togo u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Domaća selekcija ostala je praznih ruku i u drugoj kvalifikacionoj utakmici, ostala bez bodova i pride bez postignutog gola. Namibiji je s druge strane dovoljan bio jedan za pobedu, a postigao ga je Kambindu početkom drugog dela.

GABON – EGIPAT 1:1 (0:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Gelor Kanga, Pjer-Emerik Obamejan i drugovi nisu ni u drugom meču kvalifikacija utefterili trijumf. Ali, jesu prvi bod, koji im uistinu i ne ide mnogo naruku. Egipćani su od 70. minuta igrali s igračem manje nakon što je Gaber dobio drugi žuti karton. Tri minuta kasnije, domaćin je poveo. Činilo se da će bodovi ostati u Gabonu, Mohamed Mostafa imao je druge planove. Pronašao je put do mreže na isteku 90. minuta i iščupao bod za Egipćane. Ne ide ovaj remi u prilog ni Egiptu ukoliko Libija dobije Angolu.