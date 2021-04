VELAJTA DIHA – SENT DŽORDŽ 2:1 (1:0)

(Fudbal, Etiopija 1)

Velajta je imala u svojim redovima igrača za kog Sent Džordž nije mogao da pronađe rešenje. To je Mengistu, igrač koji je dao gol prvo u 15. minutu, a zatim i u 68. i time je rešio pitanje pobednika. Endale je uspeo da smanji golom u 69. minutu, ali to je bilo sve za goste.

MBEJA SITI – JKT TANZANIJA 6:1 (2:1)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Kada se pogleda ovaj rezultat čudno je pomisliti da su gosti poveli, ali jesu u 7. minutu. A, onda je usledilo bušenje. Prvo su Prosper i Mvasa dali po gol u prvom poluvremenu, da bi u nastavku Ngodja, Luizio dva puta i Atanas postavili konačan rezultat. Veoma ubedljiva pobeda Mbeje.

ZESKO JUNAJTED – RED EROUS 2:1 (1:1)

(Fudbal, Zambija 1)

Nije moglo da počne po domaćina, jer je Red Erous poveo već u 1. minutu utakmice pogotko Dijare. Ipak, možda i odlučujući momenat bio je penal za domaćina u nadoknadi prvog poluvremena, da bi Kampamba u 80. minutu pogodio i doneo Zesku totalni preokret i pobedu na ovoj utakmici.

MAMELODI – GOLDEN EROUS 0:0

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Teška utakmica, sudar ekipa iz samog vrha. Možda bismo po imenu rekli da je Mamelodi bio favorit, dočekao je i meč kao ekipa na prvom mestu, ali u poslednje vreme nešto ne briljira pa mu je ovo drugi remi na poslednje tri utakmice, a ima i poraz. Golden Erous je zabeležio četiri nerešena ishoda na poslednjih pet mečeva.

KEJPTAUN SITI – AMAZULU 1:5 (0:2)

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Veliko iznenađenje u Kejptaunu. Možda ne zbog samog ishoda meča, ali niko nije mogao da očekuje pet golova u mreži domaćina. Na poluvremenu je bilo 2:0 za Amazulu, zahvaljujući golovima Mulenge i Enjongoa sa penala. Posle nešto više od 20 minuta igre u drugom delu sve je bilo jasno, Madžoro i Mamela su duplirali prednost svoje ekipe. Moglo je da bude i gore po domaćina, ali Enjongo nije iskoristio jedanaesterac u 56. minutu. Lakaj u 76. minutu maši penal i produbljuje na trenutak agoniju Sitija, ali uspeva da se ispravi i upiše počasni pogodak. Nije se to svidelo gostima, koji su golom Sithebea u 86. minutu zaokružili "petardu". Podatak koji fascinira je da je drugoplasirani tim prvenstva imao stoprocentnu realizaciju: svih pet udaraca ka golu rivala pretvorio je u golove.

JIMA ABA JIFAR – ETIOPIJA BUNA 0:0

(Fudbal, Etiopija 1)

Nije se puno toga desilo na utakmici ova dva sastava, a izostalo je i ono najvažnije: golovi. Ovakvom epilogu raduje se lider prvenstva Etiopije Fasil Ketema, koja sada ima 15 bodova prednosti na vrhu u odnosu na Etopija Bunu. Fudbaleri Jima Aba Jifara su i sedmi put zaredom ostali bez trijumfa, ali sa bodom protiv drugog na tabeli mogu biti prezadovoljni.

PIRAMIDS (Egi) – NAMUNGO (Tan) 1:0 (0:0)

(Fudbal, Kup konfederacija Afrike)

Iako je Piramids bio veliki favorit, dobro se namučio da dođe do trijumfa. Ipak, uspeo je da slavi. Golom Adela iz 65. minuta došao je do tri boda i obradovao sve koji su odigrali keca. Bila je to četvrta pobeda egipatskog sastava, koji je drugi u Grupi D iza Radža Kazablanke sa 12 bodova, sastav iz Tanzanije je na samom dnu posle šestog poraza.