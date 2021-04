STELENBOŠ - MARICBURG 0:1

(Fudbal, Južna Afrika 1)

U pitanju je bio okršaj timova iz donjeg dela tabele, dosta ravnopravnih. I to se jasno videlo tokom utakmice. Gosti su ipak odneli sva tri boda zahvaljujući jedanaestercu u drugom minutu sudijske nadoknade. Stelenboš je niz bez trijumfa povećao na sedam utakmica...

ADAMA SITI - FASIL KENEMA 1:2

(Fudbal, Etiopija 1)

Nije redak slučaj da u susretima poslednjeplasiranog tima i lidera neke lige dođe do iznenađenja. Opuštanje favorita jedan je od glavnih razloga takvih ishoda. Ali u meču odigranom između najboljeg i najslabijeg tima Etiopije završilo se "kako treba". Dva gola viška stekao je gost pogocima u 55. i 76. minutu, pa je do kraja Adama Sitiju ostalo samo da ublaži poraz. Dogodilo se to u 85. minutu.

URA - MBARARA SITI 2:0

(Fudbal, Uganda 1)

Mbarara je manje više bezbedan u sredini tabele, dok se URA bori za šampionsku krunu. Otuda očekivan rezultat. U najvećem delu meča domaćin je bio nadmoćan i golovima u pravo vreme uspeo da "anestezira" rivala. Prvi je postignut u 10. minutu, drugi u 60.

KITARA - KJETUME 4:2

(Fudbal, Uganda 1)

Sedam utakmica zaredom izgubila je Kitara. U pitanju je najslabiji tim šampionata Ugande, međutim danas mu je pomogao crveni karton za goste u samom finišu prvog dela, dok je rezultat bio 1:1. Tri gola u nastavku postigli su domaći koristeći brojčanu prednost i sigurno priveli utakmicu kraju...

SVOLOVS - SUPERSPORT 1:1

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Šest od poslednjih sedam utakmica Svolovs je odigrao nerešeno. U pitanju je tim koji je već 15 puta remizirao ove sezone i nismo ga slučajno u najavi nazvali "šampionom nerešenih rezultata". Ispostavilo se, trebalo je da ispoštujete tu tradiciju ako ste se kladili na ovaj meč. Domaćin jeste vodio od finiša prvog dela, ali onda je Supersport u 78. minutu izjednačio i kreirao omiljeni rezultat Svolovsa - 1:1.

SIMBA - DODOMA 3:1

(Fudbal, Tanzanija 1)

Držala se Dodoma dosta dobro, ipak se radi o timu koji dobro igra na strani (posle prvih 45 minuta bilo je 1:1), ali lider je sredinom drugog poluvremena dodao gas i s dva gola rešio sve dileme, stigavši do četvrte pobede u nizu. Ako nekome nešto znači pogotke su postigli Migison i Mugalu...

ONZ KREATURS - BAKARIDŽAN 4:0

(Fudbal, Mali 1)

Okršaj timova iz sredine tabele... Očekivao se možda snažniji otpor Bakaridžana, međutim domaćin je već posle prvih 45 minuta stavio do znanja rivalu da hoće sva tri boda i da želi što pre da ih "overi". Na kraju dva gola u prvom delu i još dva u drugom za glatkih i sigurnih 4:0.