MAMELODI – MARICBURG JUNAJTED - 2:0 (1:0)

(Fudbal, Južna Afrika)

Izašao je Mamelodi lako na kraj sa Maricburgom, kao što se i očekivalo. Spakovao je Mamelodi očas posla dva komada. Po jedan u prvom i drugom poluvremenu bili su dovoljni za uverljivi trijumf.

KLUB AFRIKAN – ESPERANS - 1:1 (0:0)

(Fudbal, Tunis 1)

Neočekivano je Klub Esperans kiksirao na gostovanju na kojem nije trebalo da ima problema. Ispustio je bodove. Stekao je Klub Esperans prednost tri minuta pre isteka regularnih 90 minuta, bio je to hladan tuš za domaćina, ali se potrudio da priredi neprijatno iznenađenje gostima.

SFAKSIJEN – SLIMANE - 0:1 (0:0)

(Fudbal, Tunis 1)

Bitna bitka za plasman u kvalifikacie za Afrički kup konfederacija pripao je Slimaniju. Većih iznenađenjja u prvom poluvremenu nije bilo, mreže su mirovale, a Aziz Čitouji je otvorio domaćina i trasirao mu put do trijumfa.

JKT TANZANIJA - NAMUGANGO - 1:0 (1:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

U neku ruku iznenadila je Tanzanija rivala, ali to nije bilo pravo iznenađenje. Mogao je to da očekuje gost. Sjajno igra Tanzanija kod kuće, blista na svom terenu, a pobeda joj je bila neophodna. I do nje je i došla.

FAR RABAT - RADŽA KAZABLANKA (u toku)

(Fudbal, Kup Maroka)

VIDAD KAZABLABKA - ČABAB MOHAMEDIJA (u toku)

(Fudbal, Kup Maroka)