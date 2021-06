DIFA EL ŽADIDA - MULADIJA 2:2 (1:2)

(Fudbal, Maroko 1)

Preokrenuli su gosti i bili na dobrom putu da upišu trijumf, ali ih je sputao crveni karton. Prva figura utakmcie bio je napadač Muladije Abubakar Demba Kamara. Ekipa Difa El Žadide je stigla do prednosti već u petom minutu, ali je samo 18 minuta bilo potrebno gostima da preokrenu. Kamara je poravnao u 10. minutu, u 23. je isti fudbaler doneo prednost Muladiji, ovoga puta sa bele tačke. Otišlo se na odmor, da bi Kamara posle dva pogotka u 60. minutu zaradio direktan crveni karton. Domaćin je to iskoristio, pa je u 82. minutu preko Dabija došao do pogotka i boda.

MAGREB FES - RAPID OUD ZEM 2:1 (2:0)

Domaćin je sa dva gola u završnici prvog poluvremena stakao osetnu prednost i komforno ušao u nastavak susreta. Pogoci Adžaraije i Sikirua u pet minuta su srušili nade gostiju, a gol koji je postigao Kadou u trećem minutu sudijske nadoknade ispostavio se samo kao utešni za Rapid. Magreb se pobedom odaljio od opasne zone ujedno preskočivši upravo današnjeg rivala.