SEBETA SITI - FASIL KENEMA 0:0

(Fudbal, Etiopija 1)

Gosti su trećim uzastopnim duelom bez pobede nastavili da prosipaju bodove, a novi udarac lideru prvenstva Etiopije zadao je Sebeta Siti. Duel je završen bez pogodaka te je domaćin 10. put odigrao nerešeno, dok su gosti šesti put u sezoni morali da se zadovolje bodom.

AFC LEOPARDS - MATARE JUNAJTED 1:0 (1:0)

(Fudbal, Kenija 1)

Leopards je minimalnom pobedom nad Matare junajtedom stigao do novih bodova dragocenih u šampionskoj trci. Domaćin je posao obavio već u 8. minutu kada je golom Rupije stgao do prednosti koju je očuvao do kraja susreta i tako produbio muke gostiju u borbi za opstanak.

ORLANDO PAJRATS - AMAZULU 1:0 (0:0)

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Derbi 28. kola prvenstva Južne Afrike pripao je domaćinu koji je golom Mhangoa stigao do pobede. Trijumf je Orlando približio internacionalnioj pozornici i trku u poslednja dva kola dodtno učinio neizvesnom i uzbudljivom.

ABIJA VORIORS - AKVA JUNAJTED 0:0

(Fudbal, Nigerija 1)

Akva je remijem ispustila priliku da nastavi poteru za Konoom, a crveni karton Čarlsa uticao je da gosti čak i remi prihvate kao zadovoljavajući ishod. Sa druge strane, domaćin je bez pobede i trećeuzastopno kolo.

ENUGU - JIGAVA 3:0 (1:0)

(Fudbal, Nigerija 1)

Enugu je rutinski stigao do pobede nad Jigavom. Tri boda su domaćinu donela značajan iskorak ka vrhu, te sada kaska samo tri boda u odnosu na trećeplasiranu Kvaru.

ZAMALEK - SC ISMAILI 1:0 (1:0)

(Fudbal, Kup Egipta)

Zamalek je golom Benčarkija u 41. minutu stigao go vođstva koje se ispostavilo kao dovoljno za minimalnu pobedu i plasman u četvrtfinale Kupa Egipta. Strelac pobedonosnog gola, samo pet minuta posle vođstva otežao je posao domaćinu drugim žutim kartonom, ali je Zamalek i sa igračem manje uspeo da dođe do naredne faze.

ČABAB MOHAMEDIJA - RADŽA KAZABLANKA u toku

(Fudbal, Maroko 1)