D. R. KONGO – TANZANIJA, 15.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Mundijal)

U sredu je počela u Africi druga faza kvalifikacija za Mundijal u Kataru, a mečevi 1. kola se igraju i u četvrtak. Program otvara duel u Kinšasi između dva favorita grupe J. Biće to peti duel Demokratske Republike Kongo i Tanzanije, ali prvi zvanični. Takođe, prvi put oni neće odmeriti snage u Tanzaniji. Do sada su po dva puta odigrali nerešeno i trijumfovali Tanzanijci, a poslednji susret odigrlai su u januaru ove godine, kada je bilo 1:1. Za razliku od Konga, selekcija iz istočne Afrike je morala da odigra i 1. kolo kvalifikacija, gde je u vomeču eliminisala Burundi sa ukupnih 3:2.

KENIJA – UGANDA, 15.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Mundijal)

Duel dva velika rivala iz istočne Afrike, komšija koji dele obalu jezera Viktorija, poznatiji i kao Migingo derbi. Za domaćina će najverovatnije da debituje vezista Crvene zvezde na pozajmici u Metalcu, Ričard Odada, koji praktično za ovaj meč nema konkurenciju na svojoj poziciji. Na klupi Ugande sedi srpski stručnjak Milutin Sredojević, a on je na prijateljskoj utakmici u nedelju vratio u tim još jednog bivšeg člana Zvezde, Kalida Auča. Ovaj 28-godišnji vezista Jang Afrikansa je bio član crveno-belih tokom 2017. godine, s tim što nikada nije zaigrao za njih, već samo na pozajmici za OFK Beograd. Do sada je odigrao 50 mečeva za Ugandu. Kenija i Uganda se često sastaju, a poslednja tri prijateljska meča koje su odigrali u periodu od 2016. do 2019. godine završena su nerešenim rezultatima.

MADAGASKAR – BENIN, 18.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Mundijal)

Madagaskar je 2019. godine prvi put učestvovao na nekom takmičenju, Kupu afričkih nacija, a ove godine nije uspeo da se ponovo kvalifikuje za kontinentalni šampionat. U poslednjem kolu je u martu remizirao sa Nigerom (0:0) i tako ostao kratak za jedan poen. Od tada Madagaskar nije odigrao nijedan meč, ali je i pored toga favorit protiv Benina. Gosti su doživeli veliki peh pred početak kvalifikacija, prošle nedelje se povredio štoper Ludogoreca Olivije Verdon, pa je Benin za meč u Antananarivu ostao bez svog najboljeg igrača.

NIGER – BURKINA FASO, 18.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Mundijal)

Sjajno je odigrala Burkina Faso u minulim kvalifikacijama za Kup afričkih nacija i bez problema je zauzela prvo mesto u svojoj grupi, bez poraza u konkurenciji sa Malavijem, Ugandom i Južnim Sudanom. Niger će propustiti kontinentalno takmičenje jer je bio ubedljivo poslednji u svojoj grupi, što dovoljno govori o odnosu snaga današnjih rivala. Poslednji njihov duel u manje značajnom VAFU kupu pripao je Nigeru, ali tada su oba tima igrala samo sa igračima iz domaćih liga. Snaga Burkine Faso je u internacionalcima, predvođenim Šahtjorovim Lasina Traoreom, Ahmatovim Mohamedom Konateom, Standardovim Abdulom Tapsobom...

MAROKO – SUDAN, 21.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Mundijal)

Rezultat iz duela Gvineje i Gvineje Bisao (1:1) savršeno paše Maroku. Najveći favorit grupe I već posle prvog kola može da preuzme lidersku poziciju i prestigne oba rivala. Odmeriće večeras u Rabatu snagu sa najslabijim timom u grupi, Sudanom, gde ne bi trebalo da ima većih problema da odbrani svoj teren. Maroko je, računajući i prijateljske mečeve, bez poraza na poslednjih 19 utakmica. U tom periodu je samo četiri puta remizirao. U ovom veku je igrao samo jednom protiv Sudana, 2018. godine, kada su odigrali 0:0. Do sada su se oni sastali ukupno pet puta, a Sudan nikada nije trijumfovao. Doduše, četiri puta je izvukao nerešeno. Maroko je jedini trijumf upisao baš u kvalifikacijama za Mundijal, davne 1969. godine sa 3:0.