AFRIKA: Odlučujući mečevi u plej-ofu za Kup konfederacija, Asante Kotoko sprema osvetu u Gani

GOR MAIJA – OTOHO, 14.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Kup konfederacija)

Najpopularniji kenijski klub, Gor Maija, nalazi se u nezgodnoj situaciji uoči revanš meča plej-ofa za plasman u Kup konfederacija. U Kongu su Kenijci izgubili sa 1:0, pa sada na svom terenu moraju da pobede ukoliko žele da prođu u grupnu fazu. Uz to, u Africi još važi pravilo gola u gostima, tako da im primera radi trijumf sa 2:1 nije dovoljan za narednu fazu. Otoho je inače prvak Gabona, a ranije ove jeseni nije uspeo da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona. Na drugoj prepreci ga je zaustavio Petro Atletiko iz Angole, sa ukupnih 4:2.

RED EROUS – SIMBA, 14.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Kup konfederacija)

Već sada možemo da konstatujemo da je prvak Tanzanije, Simba, jedan od favorita za osvajanje Kupa konfederacija, iako se još nije ni plasirao u grupnu fazu. Lavovi su na šokantan način ostali bez mesta u eliti, pošto su se opustili 45 minuta pre kraja dvomeča sa Džvaneng Galaksijem, na svom terenu ispustili tri gola prednosti i zahvaljujući postignutom golu više u gostima tim iz Bocvane je otišao u Ligu šampiona. Simbi je ostalo ovo utešno takmičenje, a u prvom meču plej-ofa deklasirao je Red Erous sa 3:0. Sada je samo ključno da se ne opusti protiv devetoplasiranog tima šampionata Zambije.

SUPERSPORT – SEKUKUNE, 14.30

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Novi prvoligaš Sekukane štuca, ali i dalje je u vrhu tabele. Seriju od dve pobede prekinuo mu je u prošlom kolu aktuelni šampion Mamelodi Sandauns, sa 2:0, pa je on sada skliznuo na peto mesto. Supersport je tik iza njega, šesti sa poenom zaostatka posle 12 kola, ali i veoma lošom formom. Pobedio je samo jednom u poslednjih pet mečeva, osvojio je u tom periodu samo četiri poena. S obzirom na to da su gosti novajlije u eliti, nije iznenađujuće što se Supersport i Sekukane još nisu sastajali.

ASANTE KOTOKO – KING FAJSAL, 16.00

(Fudbal, Gana 1)

Veliki derbi u Gani. Lider Asante Kotoko i trećeplasirani King Fajsal igraju direktan meč za zauzimanje prve pozicije. Domaći su jedini koji još nisu izgubili, imaju četiri pobede i remi. S druge strane King Fajsal je osvojio samo jedan bod iz prethodna dva meča, pa je tako pokvario početan odličan utisak. Dugo je gostujući tim igrao u nižem rangu, šest godina, a u elitu se vratio tek prošle sezone. Asante Kotoko ga je u martu ove godine savladao sa 1:0, ali su zato u julu odigrali 1:1. To je bila jedna od utakmica koje su direktno uticale na to da Harts of Ouk na kraju osvoji titulu, pošto je to bio Asanteov kiks tri kola pre kraja.

AL MASRI – RIVERS JUNAJTED, 17.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Kup konfederacija)

Nikako da fudbaleri Al Masrija, egipatskog predstavnika u drugom po kvalitetu klupskom takmičenju u Africi, dođu do preko potrebnog daha. Od početka sezone, računajući i prvenstvo, ostvarili su dve pobede, jedan poraz i čak pet remija. Taj jedini poraz baš na gostovanju u Nigeriji Rivers Junajtedu sa 2:1. Mogu još uvek da nadoknade minus na svom terenu, ali neće im biti lako. Rivers je svoj kvalitet već dokazao u Ligi šampiona, odakle je eliminisao Jang Afrikanse. Al Masri se mučio i u prvom kolu, jedva je izbacio URA iz Ugande, pobedom na svom terenu sa 1:0.

SFAKSIJEN – TASKER, 18.00

(Fudbal, Kvalifikacije za Kup konfederacija)

Pozitivnu nulu su osvojili prvaci Kenije, Tasker, u prvom meču na svom terenu. Nisu dali gol, ali barem nisu ni primili onaj koji „vredi više“. Sada su u mogućnosti da remijem sa golovima u Tunisu prirede iznenađenje i prođu dalje. Sfaksijen je naravno apsolutni favorit, u domaćem šampionatu je drugi na tabeli grupe A, ispred je samo Esperans, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu. U prvom kolu kvalifikacija za Kup konfederacija je bio u sličnoj situaciji, zapravo još težoj, pošto je u Nigriji izgubio od Bajelse sa 1:0. U revanšu je lako nadoknadio minus, trijumfovao je sa 4:0.