LIBERTI – AŠANTI GOLD 1:5 (1:3)

(Fudbal, Gana 1)

Krenulo je obećavajuće po Liberti, a onda je Ašanti dodao gas i ostavio ga u prašini. Domaćin je poveo u 18. minutu golom Apije, međutim, blickrigom u finišu prvog dela gost je sa tri gola u potpunosti preokrenuo rezultat. A onda, sredinom drugog poluvremena – novi blickrig. Još dva pogotka u razmaku od pet minuta i petarda je pukla. Liberti je ostao u zoni ispadanja, dok se Ašanti popeo u sredinu tabele, daleko od opasne zone.

LEGON SITIS – HARTS OF OAK 1:2 (1:2)

(Fudbal, Gana 1)

Nije bilo lako, ali je Harts of Oak uspeo da se vrati na čelo tabele. Do druge uzastopne pobede, sedme u poslednjih osam utakmica, novi-stari lider prvenstva Gane stigao je golovima u prvom poluvremenu. U kratkom vremenskom razmaku, od 29. do 38. minuta gost je postigao dva gola i kaparisao nova tri boda. Legon Sitis je uspeo da smanji već do odlaska na odmor, ali za izjednačenje nije imao snage.

RADŽA KAZABLANKA – DIFA EL DŽADIDI 2:0 (0:0)

(Fudbal, Maroko 1)

Radža nikako ne odustaje od šampionske trke. Novom pobedom, drugom uzastopnom, a šestom u poslednjih sedam prvenstvenih utakmica, tim iz Kazablanke uspešno nastavlja da vrši pritisak na prvoplasirani Vidad. Difa se dobro držala u prvom poluvremenu, ali je ubrzo po povratku sa odmora popustila, što je Radža umela da kazni dva puta – golovima u 49. i 63. minutu. Gostima je ovo bio četvrti uzastopni meč bez pobede.

RUVU ŠUTING – POLISI TANZANIJA 1:1 (1:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Nastavlja Ruvu Šuting seriju loših rezultata. Meč protiv Polisija bio je šesti uzastopni bez pobede za Ruvu. A bio je na dobro putu da prekine niz, vodio je od 34. minuta golom Uromija, ali nije uspeo da izdrži do kraja. Štaviše, poklekao je pre isteka sat vremena igre.

ROJAL AM – RIČARDS BEJ (odloženo)

(Fudbal, Južna Afrika 1)