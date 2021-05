KOTONSPORT – DŽARAF 1:0 (0:0)

(Fudbal, Kup konfederacija)

Opravdao je Kotonsport ulogu favorita i upisao minimalan trijumf na svom terenu. Lider kamerunskog šampionata je od 37. minuta imao i igrača više, kada je Kone zaradio žuti karton i ostavio Džaraf sa desetoricom na terenu. Dugo je ipak trebalo domaćinu da iskoristi brojčanu prednost, pa je tek u 89. minutu probio bedem senegalskog tima i preko Araine stigao do prednosti, ispostaviće se i pobede. Minimalna prednost za Kotonsport pred revanš na gostujućem terenu, tako da su sve karte u ovoj četvrtfinalnoj seriji i dalje otvorene.

ORLANDO PAJRATS – RADŽA KAZABLANKA 1:1 (1:0)

(Fudbal, Kup konfederacija)

Kako u prvenstvu Južne Afrike bodi veliku bitku za mesto koje vodi u Kup konfederacija, procenjivalo se da bi Radža Kazablanka mogla da bude preveliki zalogaj za Orlando Pajratse. Ipak, uspeli su da ostanu neporaženi, ali su i primili gol kod kuće, pa će imati težak zadatak na gostovanju u Maroku u revanšu. Domaćin je stigao po prednosti preko Pulea u 39. minut i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. Posle 15 minuta igre u drugom delu Malango Engita je poravnao i ispostaviće se postavio konačan rezultat. Gosti su bili daleko bolji rival u drugom delu, ali nisu uspeli da stignu do trijumfa.

LIBERTI – ASANTE KOTOKO 1:1 (1:1)

(Fudbal, Gana 1)

Kiks lidera prvenstva Gane. U susret 25. kola Asante Kotoko je ušao sa četiri boda prednosti na čelu tabele, sada ima samo dva više od ekipe Harts of Oak. Iako je Liberti pretposlednji na tabeli, uspeo je danas da saplete lidera. Poveo je domaćin u 36. minutu preko Ovusua i sa golom viška otišao na odmor. Dugo su gosti pokušavli bezuspešno da stignu do izjednačenja, da bi put do mreže rivala pronašli tek u 83. minutu, preko Ganijua. Očekuje nas dramatičan finiš sezone u Gani.

RASING ABIDŽAN – ASEK 2:2 (0:1)

(Fudbal, Obala Slonovače 1)

Derbi je opravdao očekivanja. Gosti su u prvom poluvremenu stekli prednost, ali je Rasing na kraju uspeo da postigne dva pogotka i dođe do boda, iako pred ovaj susret nije imao takmičarski motiv. Sreća je pogledala ASEK, kako je sa bodom zadržao prednost od jednog koraka u odnosu na drugoplasiranu ekipu na tabeli, kolo pre kraja takmičenja u Grupi B.

PIRAMIDS – ENJIMBA 4:1 (1:1)

(Fudbal, Kup konfederacija)

Na pravi način su fudbaleri Piramidsa opravdali ulogu favorita. Predvođeni Ramadanom Sobijem i talentovanim Ibrahimom Adelom, potpuno su razbili rivala iz Nigerije i stekli veliku prednost pred revanš. Interesantno je da su gosti poveli i to u prvom minutu preko Embaome, ali već u 15. minutu je Sobi poravnao rezultat. Iako je počelo vatrometom, do kraja prvog dela igre nije bilo promene rezultata. U nastavku je igrao jedan tim. Piramids je do preokreta stigao već u 49. minutu preko Behita, kojem je asistirao Adel, da bi 20-godišnjak potom i sam postigao dva pogotka (drugi na asistenciju Sobija) i tako u rasponu od 58. do 67. minuta rešio pitanje pobednika, verovatno i u dvomeču.

USM ALŽIR – SAURA 2:0 (1:0)

(Fudbal, Alžir 1)

USM nastavlja da skida skalpove favoritima. Večeras je na svom stadionu savladao drugoplasiranu Sauru, dok je u minulom kolu nadigrao i vodeći Setif. Pobedom je domaćin došao do petog mesta na tabeli, ali ima samo bod manje od Beluizdada i četiri od večerašnjeg rivala koji je ostao na drugom mestu. Meč je obeležio napadač Balkečemi, koji je postigao oba pogotka za domaću ekipu. Najpre je bio precizan sa kreča u poslednjem minutu prvog poluvremena, da bi u 73. minutu postavio konačan rezultat.