PETRO LUANDA – PRIMEIRO DE AGOSTO, 17.30

(Fudbal, Angola 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Uzbudljiva šampionska trka nas do kraja prvenstva očekuje u Angoli. Na sedam rundi do kraja branilac titule Primeiro de Agosto je lider, ali ima identičan broj bodova kao i Petro Atletiko, sa kojim igra u ovom kolu. Primeiro je do nedavno bio usamljen na čelu tabele, ali je u prethodna tri kola dva puta remizirao, mada treba naglasiti da je u poslednjih pet rundi primio samo jedan gol. Petro je s druge strane u naletu, vezao je šest trijumfa i u tom periodu četiri puta sačuvao mrežu. Od poslednjih pet međusobnih duela tri su pripala Primeiru, jedan Petru, a zanimljivo je da ni na jednom od tih pet mečeva nije došla igra GG.

HOKS BANDŽUL – WAA BANDŽUL, 22.00

(Fudbal, Gambija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi 19. kola prvenstva Gambije igra se u Bandžulu između Hoksa i WAA. Dva tima iz glavnog grada daleko su od vrha tabele. Hoksi su na bod od zone ispadanja, nisu dobili nijednu od poslednjih sedam utakmica i do kraja im predstoji borba za opstanak. WAA je nešto mirniji, nalazi se u sredini tabele, ali je na poslednjih pet utakmica slavio samo jednom, pa bi vrlo lako mogao da pogorša situaciju ako ne podigne formu. Ono što je treba istaći kod gostiju jeste čvrsta igra, u dosadašnjih 18 kola postigli su osam i primili svega sedam golova. Ni međusobni susreti ne donose previše pogodaka, jednom je WAA slavio minimalnim rezultatom, drugi je završen podelom bodova uz po gol na obe strane.

APS – SOJ JUNAJTED, 14.00

(Fudbal, Kenija 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

APS je vrlo loše otvorio sezonu, u uvodnih devet kola poražen je pet puta, ali u poslednjih 12 rundi ne zna za poraz, pa trenutno drži sigurno deveto mesto. Soj Junajted je zakucan za dno, vezao je četiri poraza, a u poslednjih osam rundi osvojio je samo dva boda. Ujedno je i najneefikasniji tim sa 16 postignutih golova na 21 utakmici.

KISUMU OL STARS – MODERN KOUST RENDŽERS, 14.00

(Fudbal, Kenija 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ušao je Kisumu u seriju slabih rezultata u drugoj polovini maja, osvojio samo jedan bod na četiri utakmice, ali se trgao i uspeo da slavi u prethodna dva kola. Rendžersi su prvi ispod crte, dobili su tek jedan od prethodnih osam mečeva, a na pet u tom periodu nisu postigli ni gol.

LUMVANA – RED EROUS, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Taman su Red Erousi uhvatili priključak za timovima iz gornjeg dela tabele, slavili na četiri od pet mečeva, a onda su sve uprskali porazom u prošlom kolu, te su sada bod daleko od četvrte pozicije, koja na kraju sezone garantuje mesto u Kupu Konfederacija. Lumvana je u zoni ispadanja, do prethodnog kola je bila u seriji od šest mečeva bez pobede, ali su je prekinuli trijumfom protiv NAPSA. Na poslednjih pet međusobnih susreta nijednom nije došla igra GG, tri puta su slavili Erousi, u dva navrata Lumvana.

JANG GRIN IGLS – NKANA, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Okršaj direktnih rivala u borbi za opstanak. Ko bi rekao, s obzirom na to da je Nkana aktuelni šampiona. Ali situacija se za branioca titule popravila u poslednje vreme. Dobio je pet od poslednjih šest utakmica, te je trenutno na bod od bezbedne zone, a pobedom u ovom kolu preskočio bi današnjeg rivala, koji je dva koraka ispred. Jang Grin Iglsi su do prethodnog kola bili u strašnoj seriji, na pet mečeva nisu bili poraženi, na četiri u tom periodu nisu primili ni gol, a onda su u prošlom kolu ubedljivo poraženi od Nkvazija. Jedini dosadašnji međusobni susret pripao je Nkani – 4:0.