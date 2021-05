MAMELODI – MARICBURG JUNAJTED, 15.00

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Izuzetno važna utakmica za timiz Pretorije. Memelodi trenutno zauzima lidersku poziciju u šampionatu Južne Afrike, sa bodom više od drugoplasiranog Ama Zulua, ali i sa dva meča manje. Ukoliko savladaju Maricburg žuti će praktično spustiti jednu ruku na trofej, koji je svakako već tri godine u njihovom vlasništvu. Međutim, Maricburgu gori pod nogama, ima samo jedan bod više od Čipa Junajteda, tima koji zauzima na tabeli poziciju koja vodi u niži rang. Odbranu Maricburga predvodi bivši bek Napretka iz Kruševca, Dušan Stević, a očekuje se da on igra u Pretoriji. Poslednja dva susreta ova dva tima, doduše u Maricburgu, završena su nerešenim rezultatom.

FAR RABAT – RADŽA KAZABLANKA, 23.55

(Fudbal, Kup Maroka)

Kup Maroka je tradicionalno nepredvidivo takmičenje, po pravilu ga svake godine osvaja neka druga ekipa. Od 2009. godine se nije desilo da neko odbrani tron, što je pošlo za nogom upravo timu iz Rabata. FAR Rabat i Radža Kazablanka su, uz Vidad Kazablanku dva najtrofejnija kluba u Maroku. Sa jasnim ambicijama da napadnu oba trofeja i ove sezone. U prvenstvu su se sastali sredinom februara, takođe na stadionu „Mulaj Abdulaja“, a tada je bilo 1:1. Za razliku od FAR-a, Radža igra i u Kupu Konfederacija, pa su igrači iscrpljeni igrajući u ritmu od po dva meča nedeljno. To je prilika za FAR da lakše stigne do polufinala nacionalnog Kupa i dođe na dva koraka do svog 12, a ujedno i rekordnog trofeja u ovom takmičenju.

VIDAD KAZABLANKA – ČABAB MOHAMEDIJA, 23.55

(Fudbal, Kup Maroka)

Vidad Kazablanka za sada igra gotovo savršeno u ovoj sezoni. Već je stečena ubedljiva prednost u šampionatu, Vidad ima četiri boda više od drugoplasirane Radže, a takođe je lako osvojeno i prvo mesto u grupi u Ligi šampiona. Sada fokus lagano može da se prebaci na Kup Maroka, gde je rival u četvrtfinalu neugodni Čabab Mohamedija. Ovaj povratnik u prvoligaško društvo je ove sezone već uspeo da iznenadi Vidad, i to u Kazablanci. Prošlog petka je bilo 1:1, a favorizovani domaćin je bod spasao tek u 71. minutu, posle ranog vođstva Čababa. Vidad je oad forme (jedna pobeda iz četiri meča) konačno prekinuo u ponedeljak trijumfom nad Berkaneom sa 4:0. Međutim, veliko je pitanje da li se ekipa potpuno oporavila za dva dana i kolike rotacije u timu je spremio trener Fauzi Benzarti za meč u Kupu.

SFAKSIJEN – SLIMANE, 14.30

(Fudbal, Tunis 1)

Šampionat Tunisa ulazi u završnu fazu, do kraja takmičenja su preostala još tri kola. Prvak je poznat od pošlog vikenda, Esperans, kao i to da će Etoil Sahel zajedno sa njim u Ligu šampiona. Ostalo je da se reši pitanje predstavnika Tunisa sledeće sezone u Kupu konferencija, a upravo su Sfaksijen i Slimane ozbiljni kandidati za neku od te dve pozicije. Jednu čuva trećeplasirani Ben Gardan, a za drugu će vrlo moguće da odluči baš duel koji je na programu od 14.30 časova. Sfaksijen je u boljoj poziciji, ima tri boda više, pa mu odgovara i remi. Međutim, u lošoj je formi, tri od poslednja četiri prvenstvena meča je remizirao, a za pobedu ne zna još od 7. aprila. Slimane igra sjajno na svom terenu, ali se muči kada je gost. Ove sezone je samo tri puta slavio u 12 mečeva kao gost. Ova dva tima su se sastajali samo tri puta u novijoj istoriji, a nijednom Slimane nije uspeo da slavi. Dva puta je izgubio, a u januaru ove godine je bilo 1:1.

KLUB AFRIKAN – ESPERANS, 14.30

(Fudbal, Tunis 1)

Da se okršaj Klub Afrikana i Esperansa održao nedelju dana ranije, taj meč bi izazvao ogromnu pažnju u Tunisu, a verovatno i šire. Međutim, Esperans je prošle nedelje i matematički overio titulu, tako da sada Derbi Tunisa više nema veliki takmičarski značaj. Ipak, svaki susret ova dva tima izaziva veliki rivalitet među navijačima, tako da će oba tima morati maksimalno ozbiljno da igraju u sredu. Verovatno poslednji put ove sezone. Klub Afrikan je bezbedan na sredini tabele, a mala je razlika da li će sezonu da završi kao sedmi, deveti ili 11. U dobroj je formi, pobedio je na tri od poslednja četiri meča i tako obezbedio opstanak. Sada igra bez pritiska. Kada igraju Klub Afrikan i Esperans, uglavnom je u prednosti onaj tim koji je domaćin. Samo jednom na poslednjih 13 Derbija Tunisa trijumfovao je gost, a još samo dva su završena nerešenim rezultatom.

JKT TANZANIJA – NAMUNGO, 13.00

(Fudbal, Tanzanija 1)

Namungo se nalazi u veoma neobičnoj situaciji. Dok su njegovi rivali na 27 ili 28 odigranih utakmica u prvenstvu, on je ove sezone odigrao samo 22 meča u prvenstvu. Veliki broj njegovih susreta je odložen. Jedan od tih je i meč sa JKT Tanzanijom, zvanično je duel 27. kola. Mada, ko to još gleda. Ova dva tima su u novijoj istoriji odigrali do sada samo tri meča, Namungo je slavio na dva (sa po 1:0), dok je u novembru prošle godine bilo 2:2. Četiri gola na susretu tima iz Lindija je prava retkost. Samo dva puta na poslednjih 12 mečeva Namunga u svim takmičenjima je uopšte došla igra UG3+, na oba je viđeno po tri pogotka. JKT Tanzanija igra znatno bolje kada je domaćin, tu teško prima golove. Odbrana JKT-a je kapitulirala samo tri puta na poslednjih sedam susreta na svom stadionu.