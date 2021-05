VIHIGA JUNAJTED - TASKER, 14.00

(Fudbal, Kenija 1)

Tri vezana remija zbacila su Tasker sa čela prvenstva Kenije, ali Pivari su i dalje u odličnoj situaciji. Nalaze se samo bod iza vodećeg tandema KCB-a i Leopardsa, i imaju meč manje u odnosu na jednog od konkurenata. Dakle, slavlje u današnjem meču sa Vihiga Junajtedom moglo bi da ga vrati na lidersku poziciju. Vihiga je ugrožena, stacionirana je na mestu koje vodi u baraž za opstanak, i bez pobede je na osam prethodnih duela. Deluje da će biti lak zalogaj za Tasker.

GALAKSI - ORLANDO PAJRATS, 15.00

(Fudbal, Južna Afrika 1)

Trenuci odluke za Pajratse. Orlando se bori za mesto na internacionalnoj sceni i cilja barem treću poziciju koja vodi u Afrički kup konfederacija. Trenutno je bodovno poravnat sa trećeplasiranim Golden Erouzom, ali ima lošiju gol-razliku i meč manje. Ujedno, drugoplasirani Amazulu je na četiri boda razlike, pa bi Pajrats danas mogao da slavljem nad Galaskijem priđe na bod od Afričke Lige šampiona na dve runde pre kraja prvenstva. Galaksi je vezao dva poraza, dok je Orlando u prošloj rundi pobedio Amazulu i time pokazao da nema nameru da odustane od najjačeg kontinentalnog takmičenja.

ZESKO JUNAJTED - KITVE JUNAJTED, 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

ZESKO Junajted je glavni u Zambiji i to je bilo jasno i pre starta šampionata. Međutim, s obzirom na to da je bio opterećen nastupima u Afričkoj Ligi šampiona, bio je u ozbiljnom deficitu u broju odigranih prvenstvenih duela, pa je u nedavnom periodu imao i do pet mečeva manje od rivala. Gust raspored prouzrokovao je i neočekivane poraze, jer ne viđa se često da ZESKO doživi tri neuspeha na četiri minula meča u nacionalnoj ligi. I pored toga je lider, ima pet bodova više od prvog konkurenta i dve utakmice manje, ali bi morao da bude oprezan u današnjem sudaru sa Kitve Junajtedom, koji je već ispao iz lige. Kitve je sakupio ubedljivo najmanje bodova, ali je na tri poslednja susreta dva puta pobedio i to drugoplasirani Zanako i trećeplasirani Kabve Voriors.

PLATEU JUNAJTED - KANO PILARS, 17.00

(Fudbal, Nigerija 1)

Nigerijsko prvenstvo je poznato kao jedno od onih gde gosti nemaju šanse. Retko se dešava da posetioci sa bodovima napuste poprište duela, pa zato Kano Pilars, lidera dosadašnjeg toka sezone, danas očekuje težak izazov. Pilarsi idu na noge Plateu Junajtedu, koji je na 10. mestu na tabeli, ali učinak kod kuće mu je skoro idealan. Na 11 domaćinstava je ostvario devet pobeda i po jedan remi i neuspeh. Sa druge strane, Kano Pilars je u gostima na 11 duela ostvario skor od dve pobede, četiri nerešene utakmice i pet poraza.

ORAN - BEL ABES, 18.00

(Fudbal, Alžir 1)

Jedni se bore za titulu, drugi za opstanak. Oran je trećeplasirana ekipa dosadašnjeg toka prvenstva Alžira, sa četiri boda manje od lidera Setifa i ima priliku da mu danas priđe na bod ukoliko uspe da pobedi Bel Abes. Gosti su ispod crte, i njima nedostaju četiri koraka kako bi se domogli sigurne luke, te će želeti da skupo "prodaju kožu". U prošloj rundi im je beskompromisan pristup pomogao da osvoje bod protiv drugoplasirane Saure, pa se nadaju da opet mogu da iskoriste ulogu autsajdera i iznenade Oran.

HARTS OF OAK - BEREKUM ČELSI, 20.00

(Fudbal, Gana 1)

Šampionska trka u Gani obećava uzbudljivu završnicu. Najmanje šest ekipa je u situaciji da se nada krunisanju, ali je jasno da su u najboljoj poziciji lider Asante Kotoko i drugoplasirani Harts of Oak, dva najtrofejnija kluba u zemlji. Ovi potonji veruju da večeras mogu da se vrate na tron, jer su u odnosu na vodećeg daleko jedan korak, a imaju i meč manje. Njega igraju protiv Berekum Čelsija, koji je prvi iznad crte i samo je na bod od zone ugroženih. Harts of Oak je u seriji od četiri pobede bez primljenog gola, dok je Berekum najslabiji u ligi kada je učinak u gostima u pitanju. Na 12 duela na strani osvojio je tek dva boda, a na poslednjih pet je poražen bez datog gola.

EL GUNA - ZAMALEK, 21.00

(Fudbal, Egipat 1)

Zamalek je lider prvenstva Egipta, ali imajte u vidu da je Al Ahli odigrao čak pet mečeva manje od najvećeg rivala. Otuda ova razlika u vidu 13 bodova i nije baš garant uspeha za Zamalek. Jer, zna se da je Al Ahli nedodirljiv i pobediće sve redom, kao što je to činio u godinama za nama, kako bi odbranio titulu. Zato Zamalek nema prostora da kiksira, ukoliko ima želju da prekine teror mrskog rivala. Večeras gostuje El Guni, koja je na 12. mestu na tabeli i u sigurnoj zoni. Zamalek je u seriji od četiri pobede, ali sve njih je ostvario kod kuće, dok u gostima ume da kiksira.