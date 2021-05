SENT DŽORDŽ - VOLKAJT KETEMA - 14.00

(Fudbal, Etiopija 1)

Izgubio je Sent Džordž u finišu sezone i titulu, ali i mesto koje vodi u Kup konfederacija. Sam je kriv, pobedio je na samo tri od poslednjih 11 utakmica, a još je u prethodnih pet doživeo tri poraza. Novi šampion je Fasil Ketema, a Sent Džordž još uvek ima teoretsku šansu da se domogne druge pozicije i međunarodne scene, ako pobedi Volkajt, a Etiopija Buna u četvrtak izgubi od Adama Sitija. Uz to, gol razlilka, koja odlučuje o plasmanu u slučaju istog broja bodova, nije na strani Sent Džordža za pet pogodaka, tako da mora da juri ubedljivu pobedu.

RED EROUS - NKANA - 15.00

(Fudbal, Zambija 1)

Posle užasnog većeg dela sezone, Nkana je podigla formu na vrlo zadovoljavajuć nivo i počela da osvaja bodove koji bi mogli da joj donesu opstanak u ligi. Doživela je samo jedan poraz u poslednjih šest kola, a od toga je dobila četiri meča. Red Erous je u aktivnoj borbi za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, drugoplasirani Zanako mu beži četiri boda. Međutim, prvenstvo Zambije je dosta izjednačeno, između trećeplasiranog Red Erousa i Nkvazija koji je 11. u ligi, razlika je samo pet bodova.

VADI DEGLA - EL GAIŠ - 19.00

(Fudbal, Egipat 1)

Nema kraja crnoj seriji Vadi Degle. Bez pobede je na poslednja četiri meča, osvojila je u tom periodu samo jedan bod, a ove sezone je tačno pola prvenstvenih utakmica izgubila - 11! Samo je "fenjeraš" El Harbi lošiji. El Gaiš nedavno pobedio na četiri uzastopna meča, ali je zatim igrao nerešeno sa Al Itihadom i očekivano izgubio na gostovanju lideru Zamaleku (2:1). El Gaiš je u dobroj seriji i kada se gledaju međusobni dueli sa Vadi Deglom. Pobedio je na poslednja tri okršaja, od čega poslednja dva sa po 1:0.

ONZE KRIČERS - AS NIJANAN - 19.00

(Fudbal, Mali 1)

Ne da se Nijananu da pobedi u poslednje vreme. Četiri puta je remizirao u poslednjih šest kola, ali nikako da dođe do celog plena. Sada ga očekuje teško gostovanje, protiv Onze Kričersa, koji je trenmutno četvrti na tabeli. Od 2012. godine Nijanan nije pobedio nijednom Onze. Pet puta su odigrali nerešeno, dok je Onze slavio šest puta. Od toga, dobio je pet od poslednjih šest duela, a ove godine u martu bilo je 4:0. Onze na tri od poslednja četiri meča nije primio gol, a posle 14 kola ima treću najbolju odbranu, primio je 10 golova.

AL ITIHAD - EL GUNA - 21.00

(Fudbal, Egipat 1)

Duel dva tima sa sredine tabele. U prvenstvu u kojem su nerešeni rezultati učestala pojava, El Guna i Al Itihad prednjače. Guna je devet puta remizirala ove sezone, od toga tri puta u poslednjih pet kola. Identičnu formu ima i Al Itihad, koji je ukupno odigrao nerešeno sedam mečeva do sada. Od sredine aprila obe ekipe su bez pobede, El Guna na šest vezanih mečeva, Al Itihad na sedam. Obe ekipe su u tom periodu i eliminisane iz Kupa Egipta. Zanimljivo, remi je viđen na samo jednom od prethodnih pet duela ova dva tima, uz tri pobede Al Itihada i jednu El Gune.

OLIMPIK SAFL - HASANIJA - 22.30

(Fudbal, Maroko 1)

Hasanija Agadir je u dobroj prilici da preuzme treću poziciju na tabeli, koja vodi u Kup konfederacija. FAR Rabat je kiksnuo u 19. kolu prvenstva, pa bi Hasanija trijumfom nad Olimpikom mogla da se izjednači sa njima po broju bodova. Neće joj biti lako, u Safiju nije trijumfovala u prvenstvu od 2015. godine, odnosno na poslednja četiri gostovanja. Olimpik je u solidnoj formi, na prethodna četiri kola je poražen samo na gostovanju Vidadu u Kazablanci (3:1). Savladao je Difu El Džadidi, a po 1:1 je bilo na mečevima sa Tanžerom i Jusufijom.