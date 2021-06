BIDKO JUNAJTED - KAKAMEGA HOUMBOJZ 1:1 (1:1)

(Fudbal, Kenija 1)

Podela plena u duelu timova sa sredine tabele kenijskog šampionata. Gosti su poveli preko Okota u 27. minutu, ali je Bidko junajtedu trebalo samo devet minuta da poravna rezultata. Iako su za kratko vreme pala dva pogotka, u nastavku susreta su mreže mirovale. Houmbojzi ostaju dva mesta iznad večerašnjeg rivala na tabeli, sa bodom više (deveti posle 21. kola).

ULINZI STARS - TUSKER 1:4 (1:1)

(Fudbal, Kenija 1)

Lider ubedljiv na gostovanju i to posle preokreta. Poveli su domaći igrači već u devetom minutu preko Okinjia, da bi Birgen autogolom poravnao 10 minuta kasnije. Nije bilo promena do odlaska na odmor, da bi posle samo dva minuta igre u drugom delu Marita preokrenuo rezultat. Do samog kraja nije bilo promena, da bi Asvani u 88. minutu uvećao prednost Tuskera. Tačku je stavio Onjango u 90. minutu.

KOLOMBE LOBO - NJU STAR 2:2 (0:1)

(Fudbal, Kamerun 1)

Podela plena u derbiju začelja. Niko remijem ne može biti previše zadovoljan. Gosti mogu biti možda nešto srećniji, jer su prekinuli seriju od četiri vezana poraza, ali su ostali bez trijumfa i na sedmom uzastopnom susretu. Poveo je Nju Star u trećem minutu i sa golom viška otišao na odmor. Tri minuta su u nastavku bila potrebna domaćinu da poravna, ali su gosti vratili prednost u 66. minutu. Novo izjednačenje samo 18 minuta kasnije, da bi u 89. minutu Kolombe ostao sa igračem manje. Bodom je Kolombe zadržao distancu u odnosu na poslednjeplasirani Nju Star (pet bodova) i prišao korak bliže opasnoj zoni, koja je i dalje udaljena četiri boda.

JANG SPORTS - TONERE 0:0

(Fudbal, Kamerun 1)

Još jedan remi u Kamerunu, ali za razliku od utakmice između Kolombea i Nju Starsa, na stadionu Jang Sportsa nije bilo golova. Podela bodova više je legla gostima, koji su zadržali tri boda prednosti u odnosu na prvog tima ispod crte.

MFM FC - KANO 2:1 (1:0)

(Fudbal, Nigerija 1)

Kiks trećeplasirane ekipe Kanoa u borbi za vrh tabele. Ostali su izjednačeni sa drugoplasiranom Nasaravom, ali bod iza lidera Akva junajteda. Sada imaju i meč manje od oba pomenuta rivala. Domaćin je poveo preko Olubolole u 17. minutu i sa 1:0 se otišlo na odmor. Na 2:0 je posle 19 minuta igre u drugom delu povisio Nađim, a gosti su u 80. minutu imali veliku šansu da se vrate u meč. Ipak, Ali je promašio penal. Iskupio se devet minuta kasnije, ali je bilo kasno, MFM je upisao tri boda.

PRIMEIRO DE AGOSTO - BAIŠA DE KASANŽE 3:0 (2:0)

(Fudbal, Angola 1)

Ubedljiv trijumf trećeplasiranog tima na tabeli. Ostavio je Primeiro de Agosto ekipu Baiše de Kasanže tik iznad zone ispadanja, sa samo bodom uz dve utakmice više od prvog tima ispod crte. Domaćin je stekao dva gola prednosti do odmora i potom u nastavku overio trijumf.

ESPERANS - MONASTIR - odloženo

(Fudbal, Superkup Tunisa)

VIDAD KAZABLANKA - MOGREB TETUAN 4:2 (3:0)

(Fudbal, Maroko 1)

Nezaustavljiv je Vidad u poslednje vreme. Bez poraza je u šampionatu preko dva meseca. Večeras je za 43 minuta postigao tri pogotka. Poveo je u sedmom minutu preko El Hasunija, šest minuta kasnije je El Karti duplirao prednost, da bi u 43. minutu El Kabi povisio na 3:0. Isti fudbaler je posle šest minuta igre u drugom postigao i četvrti gol za Vidad, ali je Mogreb u nastavku proigrao. Hišam je umanjio zaostatak, a El Musaui ga prepolovio u 70. minutu. Do kraja ipak nije bilo promena, novi trijumf lidera markonanskog prvenstva.