SANŠAJN STARS - DAKADA 1:0 (1:0)

(Fudbal, Nigerija 1)

Bila je ovo tesna utakmica, velika borba je vladala, a Sanšajn je na kraju uspeo da dođe do sva tri boda. Glavni momenat na utakmici dogodio se u nadoknadi prvog poluvremena kada je Uzoenji pogodio i tako doneo prednost svom timu. Do kraja je Dakada pokušavala nešto da promeni, ali je ostalo 1:0.

VIDAD - DIFA EL DŽADIDI 4:2 (3:1)

(Fudbal, Maroko 1)

Već u 3. minutu je poveo Vidad golom Msuve, dok je dva minuta kasnije Majm Edin poravnao na 1:1. Ipak, već do kraja poluvremena je Vidad dao dva gola, preko El Kabija u 32. i 40. minutu. Isti fudbaler je u 74. minutu postigao i četvrti gol za Vidad i tu je bilo rešeno pitanje pobednika.

JS KABILI - TLEMKEN 1:0 (0:0)

(Fudbal, Liga kup Alžira)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je Kabili pritisnuo protivnika, rešio da rizikuje i to mu se isplatilo. Al Tubal je postigao pogodak u 65. minutu i ispostavilo se da je to dovoljno za plasman Al Tubala u finale. Tamo će igrati protiv Magre koja je nadigrala Alžer.

BERKANE - JUSUFIJA BEREHID 1:1 (0:1)

(Fudbal, Maroko 1)

Bolje je utakmicu započeo Jusufija i to tako što je u 18. minutu poveo preko Nijanija i tada je delovalo da je bliži pobedi. Ipak, u 55. minutu Kadu je dobio crveni karton, a domaćin je to iskoristio pa poravnao preko Larbija u 61. minutu. Na samom kraju je i Berkane ostao sa 10 igrača, ali mu to nije smetalo da uzme bod.

AKVA JUNAJTED - HERATLAND, 17.00 (četvrtak)

(Fudbal, Nigerija 1)