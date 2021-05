MBARA SITI – POLIS 1:0 (0:0)

(Fudbal, Uganda 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, Polis je igrao hrabro i oštro, ali je onda u nastavku Mbara uspela da preuzme konce igre i da sa jednim golom prelomi utakmicu. Najvažniji momenat meča dogodio se u 58. minutu kada je Kitegenji pogodio i tako doneo svom timu sva tri boda.

MEMELODI SANDAUNS - AL AHLI 1:1 (1:1)

(Fudbal, Liga šampiona)

Iz ovog četvrtfinala dalje je prošao Al Ahli remijem iz današnje utakmice koja je završena rezultatom 1:1. Al Ahli je dobio prvi meč sa 2:0, a onda je i poveo danas golom Ibrahima u 11. minutu. Mamelodi se nije predavao, dao je gol preko Lebusa u 30. minutu utakmice, ali to je bilo sve što je Mamelodi uspeo na ovom duelu.

SIMBA - KAJZER ČIFS 3:0 (1:0)

(Fudbal, Liga šampiona)

Luda utakmica. Kajzer je dobio prvi meč sa 4:0, a onda je danas poražen sa 0:3. I prošao je dalje. Simba je dobila ubedljivo, a najzaslužniji za to je bio Boko golovima u 24. i 56. minutu utakmice, dok je Čama postavio konačan rezultat u 86. minutu i tako je Simba ostao za gol kratak. Ali je zaokružio keca.

ES SETIF – BEL AB 8:0 (4:0)

(Fudbal, Alžir 1)

Kakvo prvo poluvreme Setifa. Čak četiri gola postigao je domaćin. Strelci su redom bili Đanhit u 11, Amura u 21. i 33, te Kenduči u 22. minutu pa je pitanje pobednika bilo sasvim rešeno već posle malo više od pola sata igre. Do kraja je Setif dao gol u 63. minutu preko Luafija i tako potvrdio trijumf, a na kraju je brojao do čak osam datih golova.

VIDAD - MC ALŽER 1:0 (0:0)

(Fudbal, Liga šampiona)

U prvom meču bilo je 1:1, tako da je Vidadu odgovaralo da bude na ovom meču bez golova. Što se na kraju nije dogodilo,već je Vidad uspeo do trijumfa od jednog gola razlike. Treba reći da je Vidad imao veći posed lopte, da je mogao lako da dođe i do ubedljivije pobede, ali iz 17 šuteva ka protivničkom golu, jedan je završio u mreži. Na kraju se ispostavilo kao sasvim dovoljno.

ESPERANS TUNIS - BELUIZDAD 2:0 (0:0)

(Fudbal, Liga šampiona)

Mučio se Esperans da slomi otpor Beluizdada, a to mu nije pošlo za rukom u prvih 45 minuta. Ipak, u nastavku meča stvari su se promenile, pa je Bengi pogodio u 68. minutu i tako najavio da će do trijumfa. Promene rezultata nije bilo sve do 87. minuta kada je Ben Romdan potvrdio pobedu Esperansa.