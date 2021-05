SOFOPAKA – GOR MAHIJA 1:2 (0:1)

(Fudbal, Kenija 1)

Ispoštovali su Sofopaka i Gor Mahija kladioničare. Gosti su bili blagi favorit, odneli su trijumf i po sedmi put nisu rezmizirali na strani ove sezone. Pritom je meč završen tako što su se mreže tresle na obe strane, samo je ubojitija bila ekipa Gor Mahije. Gosti su do prednosti stigli u 28. minutu preko Okela, pa se sa tim rezultatom otišlo na odmor. Samo osam minuta je trebalo Sofapaki u nastavku da poravna preko Ačese, ali je Alfa pogotkom u 82. minutu rastužio domaćina iz Najrobija.

IHEFU – DODOMA 1:0 (1:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Opravdali su domaći igrači ulogu blagog favorita i osvojili ceo plen na svom stadionu. Potvrdili su da se nalaze u sjajnoj formi, na poslednjih šest mečeva osvojili su 14 bodova. Danas su slavili pogotkom Simčimbe iz 20. minuta, te su nastavili uspon na tabeli i beg od opasne zone.

EL GUNAH – GAZI AL MEHALA 0:0

(Fudbal, Egipat 1)

El Gunah i Gazi po starom. Kao i u prvom delu sezone i ovoga puta je duel ovih ekipa okončan bez pogodaka. Na pet od poslednjih šest duela ovih sastava dolazio je tip 0-2.

AZAM – BIAŠARA MARA JUNAJTED 2:0 (1:0)

(Fudbal, Tanzanija 1)

Opravdao je domaćin ulogu favorita u čini se rutinski stigao do novog trijumfa. Poveo je preko Dubea u 11. minutu, da bi posle devet minuta u drugom delu Mudatir Abas udvostručio prednost Azama. Postigli su domaći igrači golove u idealnim trenucima i zasluženo došli do tri boda. Ovo je 11. vezani meč Azama bez porazua, pa je sada na samo bod od drugoplasiranog Jang Afrikansa i mesta koje vodi u Kup konfederacija.

EL GEJŠ - ZAMALEK 1:2 (1:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Stigao je Zamalek do važnog trijumfa, pa je drugoplasiranom Al Ahliju odmakao 10 bodova. Ipak, ima čak četiri utakmice više, što znači da branioc krune ipak drži sve u svojim rukama. Zamalek se ipak iz kola u kolo trudi da stavi što veći pritisak na rivala, a večeras se dobro pomučio da stigne do nova tri boda. Domaćin je poveo preko Gamala u 27. minutu i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. Posle 15 minuta igre u drugom delu Žaziri je najavio preokreta, ali gosti nikako nisu uspevali da dođu do preokreta. Kada se činilo da će morati da se zadovolje bodom, Fajsal je pronašao put do mreže El Gejša i doneo pobedu ekipi Zamaleka.

MULADIJA – RADŽA KAZABLANKA 0:2 (0:1)

(Fudbal, Maroko 1)

Važna pobeda za fudbalera Radža Kazablanke, koji će do kraja šampionata voditi veliku borbu sa Vidadom za tron. Uspeli su da slave u 18. kolu i tako priđu na samo bod lideru. Bili su večeras duplo bolji od Muladije, pa se zasluženo kući vraćaju sa čitavim plenom. Poveli su preko Malangoa Engite u 33. minutu, da bi Engoma u 70. overio pobedu sastava iz Kazablanke.

EL MASRI – AL ITIHAD 1:0 (0:0)

(Fudbal, Egipat 1)

Fudbaleri El Masrija predstavljaju najprijatnije iznenađenje u Egiptu ove sezone. Večeras su nadigrali Al Itihad i produbili agoniju ekipe iz Aleksandrije, koja je bez trijumfa već sedam mečeva. El Masri je tako došao do 10. pobede u sezoni i zauzima treće mesto na tabeli iza vodećih Zamaleka i Al Ahlija. Ima dva boda manje od aktuelnog šampiona, ali čak četiri utamice više. Treće mesto će biti sasvim dovoljno za ovu ekipu, koje bi El Masriju obezbedilo i plasman u Kup konfederacija.