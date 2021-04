KAMPALA SITI – BRAJT STARS, 15.00

(Fudbal, Uganda 1)

Domaćin je u vrhu šampionata Ugande, trenutno četvrti sa 10 bodova manje u odnosu na lidera Uru. Brajt Stars je na na sredini tabele, ali u odličnoj formi. Sakupio je 13 bodova u prethodnih pet kola. Kampala mnogo bolje igra na svom terenu. Od devet utakmica ima sedam pobeda i po jedan poraz i remi. Početkom decembra prošle godine Kampala je pobedila današnjeg rivala u gostima sa 2:1. Na tri vezane utakmice ovih timova padali su golovi na obe strane (GG).

SO ARMI – STELA, 17.30

(Fudbal, Obala Slonovače 1)

Posle šest kola šampionata Obale Slonovače SO Armi ima osam bodova, a na čak pet mečeva je odigrao tip 0-2 gola. Stela je startovala sezonu sa četiri poraza, ali je vezala dve pobede bez primljenog gola. SO Armi je dobio poslednje tri utakmice protiv današnjeg rivala, a nije poražen na pet prethodnih mečeva. Krajem marta su odigrali meč na startu šampionata i SO Armi je pobedio sa 1:0

BUAKE – ASEK Mimosas, 20.00

(Fudbal, Obala Slonovače 1)

Gosti su lideri Grupe B prvenstva Obale Slonovače sa dva pobede i četiri remija. ASEK je primio samo dva gola za 540 minuta nove sezone. Buake je jednom slavio ove sezone. Na mečevima elitne lige ove afričke zemlkje ne pada veliki broj golova. Buake ima gol-razliku 3:3, a odigrao je šest utakmica.

ZAMALEK – AL MOGAVLON, 21.30

(Fudbal, Egipat 1)

Prošle sezone je Al Ahli bio ubedljiv u šampionatu Egipta, ali ove sezone Zamalek je opasan rival šampionu Afrike. Velikan iz Kaira ima tri boda više od ljutog gradskog rivala, ali i dva meča više. Al Mogavlon je u donjem delu tabele, pa večerašnji meč ne bi trebalo da bude težak zadatak za domaćina. Zamalek na svom terenu ima sedam pobeda i poraz od Al Ahlija pre desetak dana. U prvom delu sezone lider šampionata Faraona je slavio u gostima protiv današnjeg rivala sa 2:0.

VADI DEGLA – PETRODŽET, 21.30

(Fudbal, Kup Egipta)

Vadi Degla u Kairu dočekuje Petrodžet u četvrtfinalu Kupa Egipta. Domaćin ima samo jedan poraz u prethodnih sedam utakmica, dok je Petrodžet drugoligaš i ove sezone je odigrao samo dve meča i to u kupu. Petrodžet je dobio poslednje dva duela protiv Vadi Degle, a na oba je bilo 0-2 gola.