MOZAMBIK – OBALA SLONOVAČE, 15.00

U prva dva dana afričkih kvalifikacija nije viđeno nijedno veće iznenađenje, svi favoriti grupa su bez većih problema ostvarili pobede. Sada je red na Obalu Slonovače, koja napada svoj četvrti plasman na Mundijal. Igrala je na tri uzastopna, od Nemačke do Brazila, ali je potom propustila turnir u Rusiji. Nije to više onaj tim kao u vreme kada je Didije Drogba igrao, ali i dalje ne bi smeo da ima problema sa Mozambikom. Nikada do sada nije izgubio od njega, tri puta je trijumfovao, a jednom su igrali nerešeno.

ZIMBABVE – JUŽNA AFRIKA, 15.00

Derbi južnjaka u grupi G. Možda je reč i o najizjednačenijoj grupi u ovoj fazi kvalifikacija, pošto su pored Zimbabvea i Južne Afrike tu još i Gana i Etiopija. Samo prvi ide dalje, tako da svaki bod može da napravi ključnu razliku. Poslednja dva susreta pripala su Zambiji, ali oba su bila prijateljska. Kada su se igrali takmičarski mečevi, tada je kao po pravilu pobeđivala Južna Afrika. Zanimljivo, od sedam utakmica u ovom veku, nijedna nije završena bez pobednika. Bafana Bafana je ove godine u seriji od sedam mečeva bez poraza, za razliku od Zimbabvea, koji je trijumfovao samo jednom na poslednjih deset susreta.

NIGERIJA – LIBERIJA, 18.00

Nigerija ne bi smela da ima većih problema, ne samo večeras protiv Liberije, već generalno u grupi C. Apsolutni je favorit u konkurenciji sa Zelenortskim Ostrvima i Centralnom Afrikom, koji su u sredu odigrali 1:1. Nigerijci su od poslednjih sedam Mundijala propustili samo onaj u Nemačkoj, tri puta su stizali i do osmine finala. Na poslednjem Kupu afričkih nacija zauzeli su treće mesto, tako da će da bude ogromno iznenađenje ako ne budu uspeli da se plasiraju na turnir u Kataru. Liberija je apsolutni autsajder, poslednji put kada je igrala protiv Nigerije, 2012. godine, izgubila je sa 6:1.

KAMERUN – MALAVI, 21.00

Nije imao Kamerun sreće na žrebu, moraće sa Obalom Slonovače da vodi borbu za plasman u poslednju fazu kvalifikacija. U takvoj situaciji nema pravo na kiks protiv Malavija, mada je ova država sa juga Afrike umela da muči Kamerunce kroz istoriju. Pogotovo na njenom terenu, gde su remizirali bez golova na svom poslednjem okršaju, u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2018. godine. Kamerun je samo dva puta trijumfovao nad Malavijem, u pomenutim kvalifikacijama i u borbi za plasman na Mundijal 1980. godine, isto na svom terenu.

GANA – ETIOPIJA, 21.00

Gana je razočarala svoje navijače kada nije uspela da se plasira na Mundijal u Rusiji. Tako je prekinula seriju od tri uzastopna učešća. Sada će probati da im se iskupi, a tim koji sa kapitenskom trakom oko ruke predvodi Andre Aju je veliki favorit za plasman u završnu fazu kvalifikacija. Etiopija je najslabiji od tri rivala, ekipa koja još uvek nikada nije uspela ni da zatrese mrežu Crnih zvezda. Sastali su se četiri puta u takmičarskim mečevima, a svaki put je Gana lako pobeđivala. Poslednja dva susreta odigrali su u kvalifikacijama za prošli Kup afričkih nacija, kada je bilo 5:0 i 2:0.

TUNIS – EKVATORIJALNA GVINEJA, 21.00

Tunis u pohodu na svoje šesto učešće na Svetskom prvenstvu. Učestvovao je u Rusiji, a među favoritima je i za plasman u Katar. Svakako, poslednja faza kvalifikacija ne bi smela da se dovodi u pitanje. Ekvatorijalna Gvineja je verovatno najteži rival u grupi, ali tim kojem su glavne zvezde desni bek Kadiza, Karlos Akapo i vezista Monce Hose Mačin ne bi smeo da predstavlja ozbiljniji problem. U poslednjih desetak godina Tunis i Ekvatorijalna Gvineja su se sastali pet puta, a severnjaci su tri puta trijumfovali. Gvinejci su imali samo jedan uspeh, ali ogroman, 2015. godine su preokretom i golom u produžecima eliminisali Tunis u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija.