Ajaksu kao da je uklet domaći teren, na gostovanjima u Erediviziji tri pobede i gol-razlika 11:1

Najteži ispit ove sezone u šampionatu Holandije van svog Amsterdama imaće danas (16.45) u Groningenu gde poslednje dve sezone nije pobedio. Znaju zeleno-beli kako da zaustave Kopljanike. Prošle sezone su slavili pred svojim navijačima sa 3:1, a godinu dana pre toga je bilo 2:2. Domaćin je veoma efikasan u poslednje vreme, dao je osam golova, a primio samo jedan na dve prethodne utakmice. Prošle sedmice je pregazio Ekselzior u Roterdamu sa 5:1, a pre toga na svom teren je dobio Cvole sa 3:0.

16.45: (3,80) Groningen (3,70) Ajaks (1,92)

Španac Mičel traži i dalje dobitnu kombinaciju u Ajaksu. Iz Đirona je doveo proteklog leta Ukrajinca Viktora Cigankova. Nigerijac Tolu Arokodare je prva opcija Kopljanika u napadu. Napadač pozajmljen iz Vulverhemptona do narednog leta je postigao četiri gola za Ajaks. Brazilac, novajlija iz Al Hilala, Markos Leonardo, zasad je veliki promašaj. Uglavnom dobija šansu na „kašičicu“, ulazi u poslednjih 15-ak minuta. Samo jedan gol na kontu za novi tim.

20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)

Fejenord se odlepio, PSV je u krizi, pa Ajaks ima imperativ pobede na uvek teškom gostovanju u 188 kilometara udaljenom Groningenu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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EREDIVIZIJA – 9. KOLO

Petak

Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)

/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/

Subota

Den Hag - PSV Ajnhdoven 2:1 (0:1)

/Kilo 55, Šin 90+3 - Mejnans 21/

Telstar - Fajenord 3:4 (2:3)

/Ovusu 30, Brauer 37, Šenkman 68 - Dijara 1, Načo 21, Stejn 31, 57pen/

Sparta - Viljem drugi 3:2 (1:1)

/Tornstra 39, Martens 50, Zoneveld 57 - Vilhena 17, Van Alst 68/

Nedelja

12.15: (3,40) Zvole (3,50) Go Ahed Igls (2,00)

14.30: (5,50) Kambur (5,00) AZ Alkmar (1,48)

16.45: (3,80) Groningen (3,70) Ajaks (1,92)

20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)

20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)

***kvote su podložne promenama