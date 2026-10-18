Ajaksu kao da je uklet domaći teren, na gostovanjima u Erediviziji tri pobede i gol-razlika 11:1
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 10:38
Kopljanici imaju dva lica ove sezone, očaj kod kuće, ali sjaj na strani pred duel u Groningenu (16.45)
Ne ide, pa ne ide Ajaksu ni ove sezone. Prošle je imao čak trojicu trenera, ali jedva je izborena Liga konferencija i to posle baraža. Španac Mičel je stigao prethodnog leta, promenio je bitno tim, posebno u napadu, ali nikako da klikne u taboru Kopljanika. Bolan poraz na Poljudu pre tri dana. Skromni Hajduk je slavio sa 2:1 u meču koji su obeležili huligani iz Splita i rasistička i fašistička ikonografija.
Problem tima iz Amsterdama ove sezone u Erediviziji je domaći teren. Brojni kiksevi, samo jedna pobeda na pet utakmica. Prošle nedelje je bod uzeo i NEC Dušana Tadića (1:1). Sušta suprotnost velikana u gostima, tri pobede, gol-razlika 11:1. Doduše, Ajaks je imao laka gostovanja, pobede protiv Cvolea, Telstara i Fortune Sitard.
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Najteži ispit ove sezone u šampionatu Holandije van svog Amsterdama imaće danas (16.45) u Groningenu gde poslednje dve sezone nije pobedio. Znaju zeleno-beli kako da zaustave Kopljanike. Prošle sezone su slavili pred svojim navijačima sa 3:1, a godinu dana pre toga je bilo 2:2. Domaćin je veoma efikasan u poslednje vreme, dao je osam golova, a primio samo jedan na dve prethodne utakmice. Prošle sedmice je pregazio Ekselzior u Roterdamu sa 5:1, a pre toga na svom teren je dobio Cvole sa 3:0.
16.45: (3,80) Groningen (3,70) Ajaks (1,92)
Španac Mičel traži i dalje dobitnu kombinaciju u Ajaksu. Iz Đirona je doveo proteklog leta Ukrajinca Viktora Cigankova. Nigerijac Tolu Arokodare je prva opcija Kopljanika u napadu. Napadač pozajmljen iz Vulverhemptona do narednog leta je postigao četiri gola za Ajaks. Brazilac, novajlija iz Al Hilala, Markos Leonardo, zasad je veliki promašaj. Uglavnom dobija šansu na „kašičicu“, ulazi u poslednjih 15-ak minuta. Samo jedan gol na kontu za novi tim.
20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)
Fejenord se odlepio, PSV je u krizi, pa Ajaks ima imperativ pobede na uvek teškom gostovanju u 188 kilometara udaljenom Groningenu.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.
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EREDIVIZIJA – 9. KOLO
Petak
Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)
/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/
Subota
Den Hag - PSV Ajnhdoven 2:1 (0:1)
/Kilo 55, Šin 90+3 - Mejnans 21/
Telstar - Fajenord 3:4 (2:3)
/Ovusu 30, Brauer 37, Šenkman 68 - Dijara 1, Načo 21, Stejn 31, 57pen/
Sparta - Viljem drugi 3:2 (1:1)
/Tornstra 39, Martens 50, Zoneveld 57 - Vilhena 17, Van Alst 68/
Nedelja
12.15: (3,40) Zvole (3,50) Go Ahed Igls (2,00)
14.30: (5,50) Kambur (5,00) AZ Alkmar (1,48)
16.45: (3,80) Groningen (3,70) Ajaks (1,92)
20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)
20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)
***kvote su podložne promenama