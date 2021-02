Iz kola u kolo, fudbaleri Ajntrahta pokazuju da se ne plaše jednog od najvećih uspeha u novijoj istoriji kluba, a on podrazumeva plasman u Ligu šampiona. Frankfurtski tim je rutinski, kao što to čini u poslednje vreme, savladao Keln 2:0 vezavši četvrtu uzastopnu pobedu u Bundesligi i što je još bitnije, preskočio je Leverkuzen i Volsburg i ustoličio se na trećoj poziciji, bar dok Vukovi ne okončaju meč sa Menhengladbahom koji počinje od 18.00 časova.

Serija nepobedivosti je produžena na deset utakmica, a izabranike Adija Hitera nije napustilo strpljenje posle uvodnih 45 minuta tokom kojih nisu uspei da zatresu mrežu. Zapaženu ulogu ponovo je imao Filip Kostić koji je otvorio akciju za prvi gol, a upisao asistenciju kod narednog. Luka Jović je u igru ušao tek u 70. minutu i nije imao dovoljno vremena za konkretniji učinak.

Čekali su Orlovi do 57. minuta i otključali rivala kada je uz malo sreće lopta posle kontakta sa Daičijem Kamadom stigla do Andrea Silve. Portugalac je isntinktivno reagovao, u maniru najkvalitetnijih špiceva bocnuvši loptu preko Horna. Bio je to njegov 18. prvenstveni gol i na čelu liste strelaca beži mu samo Robert Levandovski sa 24 pogotka.

Utakmica je rešena u 79. minutu - Kostić je direktno iz kornera pogodio u glavu Endiku, a ovaj glavom matirao Horna omogućivši srpskom internacionalcu osmu asistenciju od starta sezone. Više imaju jedino Tomas Miler (10), Jozua Kimih (10) i Kinglsi Koman (9). Bio je to 13. pogodak Ajntrahta iz prekida ove sezone čime se ovaj tim izjedanačio sa dosadašnjim liderom u tom segmentu, Borusijom Menhengladbah.

Frankfurtski tim je nivelisao brojke u još jednom segmentu i to upravo sa Kelnom, pošto od večeras oba tima imaju po 644 bundesligaške pobede u klupskoj istoriji.

BUNDESLIGA - 21. KOLO

Petak

RB Lajpcig – Augzburg 2:1 (2:0)

/Olmo 38pen, Nkunku 43 – Kaliđuri 76pen/

Subota

Dortmund - Hofenhajm 2:2 (1:1)

/Sančo 24, Haland 80 - Dabur 31, Bebu 51/

Leverkuzen - Majnc 2:2 (1:0)

/Alario 14, Šik 84 - Glacel 89, Šteger 90+2/

Štutgart - Herta 1:1 (1:0)

/Kalajdžić 45+2 - Nec 82/

Verder - Frajburg 0:0

Union Berlin - Šalke 0:0

Nedelja

15.30: (1,55) Ajntraht (4,10) Keln (6,00)

18.00: (2,65) Volfzburg (3,25) Menhengladbah (2,70)

Ponedeljak

20.30: (1,20) Bajern (6,75) Bilefeld (12,0)

*** kvote su podložne promenama