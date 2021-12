Ako ne osvoje "skudeto", nisu ništa uradili: Ibra će produžiti zbog Piolija, Mesijas piše novu priču o sebi

Nije potrebno mnogo da jedna varnica napravi veliki požar uzbuđenja u svlačionici Milana i probudi šampionske ambicije. To se dogodilo nakon ubedljivog slavlja Rosonera u Đenovi (3:0), zahvaljujući kojem je sastav Stefana Piolija prišao vodećem Napoliju na samo bod zaostatka.

Posebnog raspoloženja, posle sjajnog projektila iz slobodnog udarca bio je Zlatan Ibrahimović, koji je došao do šestog prvenstvenog gola i ponovo pokrenuo priču oko produžetka saradnje sa milanskim klubom. Ovoga puta dotakao se novog ugovora Stefana Piolija, kao ključni faktor u donošenju njegove odluke.

"Zabavljam se, pre mea smo već odlučili koliko ću da igram. Ovi momci me teraju da se zabavljam i osećam mladim. Napravili smo greške koje su nas koštale prethodne dve utakmice. Sve su to bile naše greške, a ne zasluge protivnika, ali sada smo pobedili i ostajemo u vrhu. Sad moram i ja da obnovim ugovor. Srećan sam zbog njega jer on to zaslužuje. On obnavlja, ja obnavljam. Pioli je uradio odličan posao", rekao je Ibrahimović.

Priča o „skudetu“ se pali i gasi s vremena na vreme, nakon serije pozitivnih, odnosno negativnih rezultata.

"Srećan sam zbog navijača, toliko godina nisu uživali kao sada. Želim da ih obradujem, ali ako ne osvojimo trofej nismo ništa uradili".

Ibrahimović uskoro ulazi u poslednjih šest meseci ugovora, na osnovu kojeg prima 7.000.000 evra po sezoni. Ipak, na osnovu brojnih izveštaja sa Apenina, obe strane su vrlo otvorene i raspoložene da nastave zajedno i u narednoj sezoni.

PIOLI: ZLATAN MI JE NAPISAO - MISTER ČESTITAM UGOVOR, SAD SREDITE MOJ!

Stefano Pioli je otvoreno pričao o tome kako mu je Ibrahimović čestitao potpisivanje ugovora.

"Zlatan je jedini igrač koji mi je poslao poruku čim sam potpisao ugovor. Pisalo je: čestitam, mister, sad sredite moj! To vam je Zlatan! Ovo je sezona koja može da nam pruži zadovoljstvo. Ne znam dokle možemo. Igrali smo intenzivno i odlično celu utakmicu protiv Đenove i nažalost nismo tim koji takav meč može da odigra sa malom potrošnjom. Moramo da damo sve od sebe, inače nismo nadmoćniji od protivnika", rekao je Pioli.

Ibrahimović je u poznim igračkim godinama, ali još uvek kvalitetom može da doprinese timu sa velikim ambicijama. Ipak, jasno je da je Ibrahimovićeva uloga pre svega dragocena za ekipu u psihološkom smislu.

"Zlatanov dolazak je svakako sve popravio, ali i njegovi saigrači su dobro prihvatili njegov način na koji ih motiviše. Istovremeno, Zlatan mora da zahvali svojim saigračima, jer se vratio kao veliki igrač pre nekoliko godina. Obe strane imaju veliki benefit od toga".

Žunior Mesijas kao igrač sa neverovatnom pričom, brzo je iz bajkovite prošlosti postao Milanova ozbiljna sadašnjost. To se u svakom trenutku vidi na terenu, gde ima ogroman doprinos za ekipu. Deluje da je samo pitanje trenutka kada će postati nezamenjiv deo startne postave.

"Hijerarhija se stalno menja. Srećan sam što mi je klub dao toliko divnih igrača, koji su po mom mišljenju svi oni početnici. Možemo da menjamo igrače, ali tim ostaje veoma jak. Mesijasu je trebalo neko vreme da se adaptira, pogotovo jer je stigao sa problemima sa kondicijom, što mu je otežavalo. Ali on je igrač od kojeg sam ovo očekivao. Svi smo videli njegov potencijal, Paolo Maldini i direktori, svima nam se dopalo ono što je uradio u Krotoneu i osećali smo da to može da uradi i u Milanu. Procenili smo sve opcije i odlučili da ima kvalitet da ostane sa namna, ali sam ubeđen da može da uradi još više ako bude dosledan tokom svih 90 minuta. Veoma sam srećan zbog njega, imamo mnogo utakmica pred nama i zato je važno da imamo dosta spremnih igrača", rekao je Pioli.

MESIJAS: PROŠLO JE VREME BAJKI I ONO ŠTO SAM RADIO, ŽELIM DA PRIČAM O ONOME ŠTO SAM SADA!

Žunior Mesijas iza sebe ove sezone ima 208 minuta fudbala u svim takmičenjima, pet zvaničnih nastupa i tri postignuta gola, što znači da protivničke mreže trese u proseku na svakih 69 minuta igre. Sa dva pogotka razrešio je svaku dilemu u okršaju sa Đenovom, ali se tek očekuje da postane jedan od lidera ekipe.

Brazilcu kao da su pomalo počele da smetaju njegove životne priče, jer želi da se priča o njegovoj sadašnjosti i onome što doprinosi ekipi u ovom trenutku.

"Kao što trener kaže, sada sam ovde jer sam to zaslužio. Prošlo je vreme za bajke i ono što sam radio, sada želim da pričam o fudbalu i onome što radim sada. Svaki igrač je drugačiji i ima svoju priču", rekao je Mesijas.

Adaptacija nije bila nimalo lagana, a proces ulaska u pravu formu produžio se na nekoliko meseci. Ipak, vredelo je čekati.

"Kada ne odete na pripreme sa novim timom, to može da izazove probleme i povrede, mislim da je to bio razlog. Uvek radim i trudim se da dam sve od sebe, tako da nije bitno da li igram na krilu ili kao polušpic. Igrate protiv jakih igrača, onih koji su pisali istoriju. U Milanu imamo ljude kao štzo su Zlatan Ibrahimović, Paolo Maldini i Dida, koji su zaosta ostavili trag i zadovoljstvo je raditi sa njima. Morate da se prilagodite, bilo da se radi o malom klubu ili velikom, nižoj ligi ili velikoj. Sposobnost prilagođavanja je neophodna", jasan je Mesijas.

Milanu niko na početku sezone objektivno nije predviđao da bi mogao tamo negde u decembru mogao da ima potpuno otvorenu situaciju kada su u pitanju borba za "skudeto" i plasman u nokaut fazu Lige šampiona. Ukoliko Pioli i u naredna dva meseca uspe da zadrži ekipu u samom vrhu tabele Serije A, više niko neće smeti da otpiše Rosonere iz borbe za najvažniji trofej u italijanskom fudbalu.