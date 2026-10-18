Ako neko može da objasni kako ovo nije za crveni... (VIDEO)

Opet će biti pokrenuta debata u Španiji. I opet će javnosti biti podeljena, kao što je uvek podeljena kad igra Real. To je subjektivno. A, objektivno, teško da će neko moći da obrazloži kako se Arda Guler izvukao da ne dobije crveni karton tokom susreta sa Seviljom.

Svi argumenti da mu se pokaže put u svlačionicu su postojali. Na očigled celog sveta udario je Peka Ferandesa laktom u lice. Postoje snimci, postoje fotografije, videli smo svojim očima, niko nam nije prepričavao ili dosoljavao. Stvarno se desilo.