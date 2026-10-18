Ako neko može da objasni kako ovo nije za crveni... (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 21:49
Arda Guler laktom u lice rivala, sudije bez reakcije
Opet će biti pokrenuta debata u Španiji. I opet će javnosti biti podeljena, kao što je uvek podeljena kad igra Real. To je subjektivno. A, objektivno, teško da će neko moći da obrazloži kako se Arda Guler izvukao da ne dobije crveni karton tokom susreta sa Seviljom.
Svi argumenti da mu se pokaže put u svlačionicu su postojali. Na očigled celog sveta udario je Peka Ferandesa laktom u lice. Postoje snimci, postoje fotografije, videli smo svojim očima, niko nam nije prepričavao ili dosoljavao. Stvarno se desilo.
Izabrane vesti
Real je pri rezultatu 0:0 krenuo u kontru, Peke je probao da osujeti Turčina, malo ga i vukao, mladi as najpre zamahnuo u pravcu gostujućeg igrača, da bi ga iz drugog pokušaja udario posred lica. Na svim stadionima planete to je za crveni, osim na „Santjago Bernabeuu“.
Teotetičari zaveri bi rekli, zato što je naredni meč Reala u La ligi gostovanje Barseloni, pa ne bi bilo zgodno za Žozea Murinja ako bi na Nou Kamp otišao bez još jednog aduta. Podsećamo, na meču sa Viljarealom pocrveno je Vinisijus Žunior, jer je povukao za kosu Nejtana Salibz, posle čega je sankcionisan zabranom igranja na četiri naredna susreta.
Sa takmičarske strane, Katalonci imaju argument da prigovore. Sa čisto fudbalske Murinjo ima velikog aduta, jer je upravo Adra Guler neposredno posle tog incidenta postigao fantastičan gol za inicijalnu prednost Madriđana.