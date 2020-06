Ako neko ume da se raduje na Enfildu, onda je to Palas

Čovek bi pomislio da je odavno već "kraj" u Premijer ligi. Da je Liverpul sve obesmislio. Međutim, nije. Ima tamo još štogod da se iskomplikuje, rasvetli i iskristališe. Borba za mesta u Ligi šampiona i Ligi Evrope doneće uzbuđenje, jednako kao i bitka za opstanak.

Tanko izdanje u Mersisajd derbiju, u kojem je Liverpul trebalo da napravi uvertiru za proslavu titule, pokazalo je da lider nije na optimalnom nivou posle karantina, a novu priliku za povratak na stari kolosek ima večeras kada mu u goste dođe Kristal Palas (21.15). U najboljem slučaju, četa sa Enfilda bi mogla da bude krunisana ove sedmice, ali jedino ukoliko Mančester Siti u četvrtak ne uspe da održi impresivnu formu na gostovanju Čelsiju.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Menadžer Redsa Jirgen Klop posmatrao je u ponedeljak rušenje Barnlija u režiji Građana (5:0).

"Ono što sam shvatio kad sam gledao utakmicu jeste kako je moguće da neko ima 20 bodova više od ove ekipe? Znači da smo neke stvari poprilično dobro uradili. Siti ponovo leti. Dve utakmice, osam golova. To je impresivno", rekao je Klop.

Povratak Mohameda Salaha i Endija Robertsona na teren posle oporavka od povreda trebalo bi da pomogne Redsima da ponovo dođu do ritma protiv Palasa, koji je - pazite sad ovo - poslednji tim koji je slavio na Enfildu u Premijer ligi, a ima tome već više od tri godine.

Mohamed Salah i Luka Milivojević (©AFP)

Ako i Liverpul i Siti pobede u ovom kolu, sledeća šansa da Crveni osvoje titulu je u narednom kolu upravo protiv Gvardiolinog sastava. Taj meč trebalo bi da se odigra na Etihadu, ali bi mogao da bude prebačen na neutralno mesto zbog straha da bi navijači mogli da se okupe.

E, sad malo o večerašnjem meču... Kristal Palas. Trn u oku Jirgena Klopa. Verovatno malo ljudi zna da je ekipa u kojoj je nezamenljiv šraf srpski reprezentativac Luka Milivojević najviše puta uspevala da pobedi u Liverpulu za vreme mandata harizmatičnog Nemca. Čak tri puta je londonski sastav uspevao da pokori Enfild, a poslednji put to se zbilo u aprilu 2017. Interesantno, to je bio poslednji poraz Redsa u prvenstvu na svom stadionu u ligi. Da, prošlo je više od tri godina kako je Enfild nesovojiva tvrđava, a za to vreme Crveni su slavili na 45 mečeva, dok je 10 završeno remijem.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na teren će i Mančester Junajted, koji dočekuje rivala u borbi za mesto u Ligi šampiona Šefild Junajted. Oštrice su samo dva boda iza Đavola, ali nisu pokazale mnogo u prvom meču posle restarta. Šefild nije imao mnogo napadačkih udara protiv Njukasla, a to je sasvim sigurno probem pred gostovanje na Old Trafordu. Jer, tradicija kaže da je Junajted slavio na sedam poslednjih mečeva kod kuće protiv Oštrica uz gol-razliku 17:2, a Bruno Fernandes je garant da se sprema još jedno slavlje za sastav Olea Gunara Solskjera.

Što se borbe za opstanak tiče, večeras priliku da pobegnu iz opasne zone imaju Bornmut i Aston Vila. Jučerašnji poraz Vest Hema dobro im je došao, pa bi eventualnim slavljem nad Vulverhemptonom, odnosno, Njukaslom dospeli u sigurnu zonu.

PREMIJER LIGA - 31. KOLO

Utorak

Lester - Brajton 0:0

Totenhem - Vest Hem 2:0 (0:0)

/Souček 64ag, Kejn 82/

Sreda

19.00: (1,50) Mančester Junajted (4,00) Šefild Junajted (7,25)

19.00: (2,50) Njukasl (3,20) Aston Vila (2,95)

19.00: (3,60) Norič (3,45) Everton (2,05)

19.00: (1,60) Vulverhempton (3,80) Bornmut (6,00)

21.15: (1,28) Liverpul (5,50) Kristal Palas (11,0)

Četvrtak

19.00: (2,75) Barnli (3,10) Votford (2,70)

19.00: (2,80) Sautempton (2,95) Arsenal (2,80)

21.15: (4,30) Čelsi (3,60) Mančester Siti (1,85)

*** kvote su podložne promenama