Ako Stanković kaže “da”, Zvezda će morati da pregovara i sa Frančeskom Totijem

Kao što vam je juče MOZZART Sport otkrio, argentinski napadač Mateo Retegi je jedan od igrača koji bi mogli da pojačaju Crvenu zvezdu ovog leta.

Argentinac je predložen klubu sa Marakane od strane agencije koja je ranije dovela i Ričmonda Boaćija. S obzirom na dobro iskustvo sa afričkim napadačem, u Zvezdi će dobro razmisliti i o Retegiju. Čekaće se procena šefa stručnog štaba Dejana Stankovića. Ako mladi strateg upali zeleno svetlo za pregovore o dovođenju Retegija, imaće kod koga i da se dobro raspita o kvalitetima mladog Argentinca. Ako to već i nije učinio…

Vest koju su danas ovjavili italijanski i argentinski mediji glasi da je jedan od Retegijevih zastupnika postao i legendarni Frančesko Toti. Čuveni Italijan je ušao u menadžerske vode posle bolnog iskustva na mestu direktora Rome i Retegi mu je jedan od prvih klijenata. Stanković dobro poznaje legendu Rome sa kojim je vojevao brojne bitke i stekao dobar odnos.

Pored Totija, Stanković bi o kvalitetima Bokinog napadača moga da se raspita i kod svog bivšeg saigrača i velikog prijatelja Huana Sebastijana Verona (o prijateljstvu dovoljno govori što je Veron sinu dao ime Dejan po našem asu). Čuveni Argentinac je već godinama predsednik Estudijantesa, kluba u kojem je Retegi igrao poslednjih 18 meseci kao pozajmljen igrač Boke Juniors.

Iako je mladi napadač dao samo pet prvenstvenih golova u tom periodu, Veron je prema pisanju lokalnih medija imao dobro mišljenje o njemu. Estudijantes nije napadački tim, nije u gornjem domu argentinskog fudbala i pet golova nije ni tako loš učinak s obzirom na stil koji se gaji u Argentini i nezrele godine Retegija. Uostalom, i sa tim učinkom je mladi napadač bio prvi strelac kluba iz La Plate.

Problem za Retegijev ostanak u La Plati je finansijske prirode. Iako je Veron želeo da zadrži Bokinog igrača, to nije bilo moguće. Prema dogovoru o pozajmici sa Bokom, Estudijantes je morao do 30. juna da plati 1.800.000 dolara za kupovinu 50 odsto Retegijevog ugovora, dok bi druga polovina ostala u vlasništvu Boke. Za Estudijantes su to velike pare koje ne može da plati

“U današnjoj situaciji ne možemo da iskoristimo opciju kupovine po tom iznosu iako bismo voleli da Mateo ostane sa nama. Kada dođe vreme, razgovaraćemo opet sa Bokom, videti šta žele oni i šta želi igrač. Ako može da se organizuje nova pozajmica, onda super. Ako ne može, onda će igrač nastaviti karijeru u nekom drugom klubu”, rekao je nedavno Estudijantesov direktor Agustin Alajes.

Međutim, prema poslednjim informacijama iz Argentine, Boka ne želi novu pozajmicu u La Platu poučena dosadašnjim iskustvom jer ne veruje da će Studenti i kasnije moći da plate otkup.

Igrač se vraća na Bombonjeru posle isteka pozajmice, ali se tamo neće zadržati. Konkurencija u napadu argentinskog šampiona je prejaka. Tu su imena poput Karlosa Teveza i Maura Zaratea. Tu je snažni i odlični “Vončop” Abila, supertalentovani Jan Urtado, a pozajmica je istekla Franku Soldanu iz Olimpijakosa. Prva četvorica sigurno ostaju u timu za sledeću sezonu, a peti član napada bi trebalo da bude neko kapitalno pojačanje. Želja je bio Edinson Kavani, ali realna mogućnost je verovatno Gvido Kariljo iz Sautemptona.

Za Retegija realno nema mesta u Bokinog napadu bez obzira na potencijal. Za Estudijantes je preskup, a u Zvezdu bi mogao da dođe kao pozajmljen igrač. Čeka se konačna procena Dejana Stankovića da bi Zvezda započela pregovore ili se zahvalila na ponudi. Aktuelna situacija sa napadačima Zvezde ne uliva poverenje pred narednu sezonu i izvesno je da će crveno-beli juriti neko veliko pojačanje u napadu.