Albert Rijera: Nisam ovde da bih vam pričao o Kopenhagenu

Danci dolaze u Beograd u komfor zoni, posle pobede nad Bragom od 3:0. Zvezda ima blagi pritisak, nakon što je u Luganu izgubila kontrolisan i dobijen meč. Javnost očekuje pobedu, konačan početak juriša ka zacrtanom cilju, odnosno plasmanu u prvih osam na tabeli. Zna to i Albert Rijera, koji bi morao da demonstrira, posle spoznaje iz Švajcarske, da je siguran na klupi.

“Tu sam da odgovorim na vaša pitanja o onome što želite da znate. Bukari je suspendovan, ostatak tima je spreman i vrlo su željni pobeda. Odlučili smo se već za plan igre, znamo gde leži naša snaga. Znamo i slabosti Kopenhagana. Pokušaćemo da iskoristimo slabosti Kopenhagena. Najbitnije je da znamo šta radimo, kako da igramo sa loptom, kako da igramo bez lopte. Oni igraju direktno, ka napadačima. Tu ćemo morati da budemo jako oprezni”, rekao je trener Crvene zvezde Albert Rijera.

Za razliku od najave meča sa Luganom, španski stručnjak nije bio temperamentan. Govorio je neprepoznatljivo mirno.

“Neki igrači su odmarali pre tri dana. Svežiji su. Odlučio sam već ko će da igra, na koji način. Međutim, ne želim da vam saopštim tu vest. Ne želimo da dajemo informacije i prednost rivalu”.

Rijera tvrdi da je gledao penal seriju sa Parkena 2019. godine, ali da ishod tog meča neće imati uticaja na sutrašnji meč.

“To je bilo pre sedam godina. Fudbal se menja, drugačiji je. Kao što je drugačiji i sutrašnji meč. To je bila eliminacija. Nas očekujem jedan od pet preostalih mečeva, I sutra se ništa ne odlučuje. Možemo da osvojimo 15 bodova do kraja i bilo bi bolje da to uradimo, nego da osvojimo osam. Mada I sa tim saldom bismo prošli dalje”.

Osvrnuo se Rijera na sposobnosti danskog golmana Ramaja da igra dobrom nogom i direktnim loptama hrani napadače.

“Hvala vam na informaciji, ali znao sam to. To što oni imaju dobrog golmana neće promeniti moj koncept. Igraćemo kako sam zamislio. Nisam ovde došao da pričam o njima, nego o mom timu. Sve što treba da znamo – znamo. Danas je u fudbalu sve dostupno”.