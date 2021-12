Ale ne staje: Prvi strelac Lige šampiona, tek četvrti s dvocifrenim brojem golova u grupi (VIDEO)

Davao je golove za Okser, Utreht, Ajntraht i Vest Hem, ali nigde kao u Ajaksu. Iako u 28. godini, Sebastijan Ale igra sezonu karijere u dresu amsterdamskog kluba.

U šestom meču, i to posle samo osam minuta duela sa Sportingom, postigao je svoj deseti gol u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Tako je postao tek četvrti fudbaler koji je stigao do dvocifrenog broja golova pre eliminacione faze (pre njega to su učinili Mesi, Ronaldo i Levandovski), a ujedno i prvi strelac ove sezone u grupama.

Iza sebe ostavio je Roberta Levandovskog sa devet, s tim da napadač Bajerna ima priliku da popravi učinak u sredu protiv Barselone, ali i Aleov duel sa gostima iz Lisabona nije završen. Treći je Kristofer Nkunku iz Lajpciga sa sedam, koji je završio takmičenje, a četvrti Kristijano Ronaldo sa šest. Portugalac takođe igra u sredu, protiv Jang Bojsa, ali teško da će uspeti da pogodi baš četiri puta, s obzirom na to da Junajted ima obezbeđeno prvo mesto u grupi.

Napadač Ajaksa u uvodnim minutima iznudio je, a onda i realizovao penal za svoj deseti gol. U svakom meču bio je strelac!