Aleksa Janković postiže gol (©YouTube)
Aleksa Janković postiže gol (©YouTube)

Aleksa Janković junak azerbejdžanskog prvoligaša (VIDEO)

Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 21:15

Nekadašnji fudbaler Partizana i Radničkog iz Kragujevca golom doneo bod Turanu na gostovanju Nefčiju – 1:1 (1:0)

Na trećoj uzastopnoj utakmici prvenstva Azerbejdžana Nefči je odigrao nerešeno. Ovog puta za to je kriv srpski fudbaler Aleksa Janković, koji je golom doneo bod Turanu na gostovanju u Bakuu – 1:1 (1:0).

Nekadašnji krilni napadač Partizana i Radničkog iz Kragujevca je ušao sa klupe u 64. minutu, pri vođstvu Nefčija, a devet minuta kasnije postigao je vrlo lep pogodak.

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Prihvatio je 26-godišnji Požarevljanin loptu na desnom krilu, namestio je loptu na levu nogu i zatim uputio neodbranjiv šut. Na veliku radost navijača Turana.

Bio je to Jankovićev prvi gol za tim u koji je stigao sredinom septembra iz Sumgajta. Ovo mu je bio peti nastup za tu ekipu, a uz to ima i jednu asistenciju protiv Araza (2:2).

Turan je sada četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok je Nefči ostao drugi sa tri poena više.

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NefčiAleksa JankovićAzerbejdžan 1Turan
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