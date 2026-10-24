Aleksa Janković junak azerbejdžanskog prvoligaša (VIDEO)

Prihvatio je 26-godišnji Požarevljanin loptu na desnom krilu, namestio je loptu na levu nogu i zatim uputio neodbranjiv šut. Na veliku radost navijača Turana.

Bio je to Jankovićev prvi gol za tim u koji je stigao sredinom septembra iz Sumgajta. Ovo mu je bio peti nastup za tu ekipu, a uz to ima i jednu asistenciju protiv Araza (2:2).

Turan je sada četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok je Nefči ostao drugi sa tri poena više.

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