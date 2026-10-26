Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

Nisu imali čelnici Partizana mnogo vremena za manevar posle još jednog u nizu jesenjih poraza. Ekipu već u sredu čeka duel sa Radničkim iz Niša, a Aleksandar Stanojević se nametnuo kao idealna opcija.

Iskusni stručnjak je zlatnim slovima upisan u noviju istoriju Partizana. Njegov prvi mandat na klupi matičnog kluba bio je berićetan. Duple krune, pobede u večitim derbijima, i na posletku ulazak u Ligu šampiona 2010. godine preko Anderlehta posle drama u Briselu.

Kada god je Partizan bio u problemu Aleksandar Stanojević se javljao kao sigurna opcija. I u drugom mandatu je imao korektne rezultate, mada ne tako dobre kao u prvom. Vodio je bespoštednu borbu sa Crvenom zvezdom 2022. godine za šampionsku titulu. Bila je to ona sezona kada su crno-beli imali pet bodova prednosti na polusezoni, ali nisu istrajali. Zabeleženo je da je u Evropi bio više nego korektan, i sa crno-belima igrao proleće u Ligi konferencije.

Treći mandat Aleksandra Stanojevića u Partizanu je bio i najkraći. Došao je kao provereno rešenje početkom leta 2024. godine, sa dugoročnim ciljevima. Međutim, mnogo toga je pošlo po zlu. Partizan je za manje od dva meseca ispao iz tri evropska takmičenja, a kriza je kulminirala istorijskim porazom u večitom derbiju septembra 2024. godine. Ceh je platio Aleksandar Stanojević.

Stanojević ima jaku emociju prema Partizanu. Dobar deo navijača i dalje ga vidi kao nekog ko može da vrati klub korenima i polako stvara tim kadar da bude konkurentan Crvenoj zvezdi.

Iza Aleksandra Stanojević je bogata trenerska karijera. Između ostalog radio je u Kini, Makabiju iz Haife, PAOK-u, Konji...