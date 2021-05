Kad je teško, Alison! Mučili su se napadači Liverpula, samo je Mohamed Salah pronašao put do mreže Vest Bromviča, ali to je bilo dovoljno tek da se neutrališe prednost koju je domaćinu u uvodnim minutima doneo Hal Robson Kanu. U nastavku sijaset promašaja i propuštenih prilika Redsa, da bi u četvrtom minutu nadoknade Alison Beker stupio na scenu. Otišao je u kazneni prostor rivala prilikom kornera, bila je to poslednja prilika za ekipu Jirgena Klopa da stigne do trijumfa. Brazilac je sjajno skočio na prvoj stativi i u maniru najboljih golgetera glavom zatresao mrežu VBA za pobedu Liverpula od 2:1.

Brazilac je tako zadržao nade Liverpula da može do Lige šampiona. Redsi kaskaju bod za četvrtoplasiranom Čelsijem. Do kraja ih očekuju dueli sa još dve ekipe koja nemaju takmičarski motiv. Najpre već u sredu (21.15) gostuju na Tarf Muru ekipi Barnlija, potom u poslednjoj rundi dočekuju Kristal Palas na Enfildu (nedelja, 17.00). Čelsi ima nešto teži raspored, dočekuje trećeplasirani Lester (utorak, 21.15), potom u poslednjem kolu gostuje Aston Vili (nedelja, 17.00).

Alison bi tako mogao da spase sezonu i obezbedi svojoj ekipi plasman u elitno takmičenje, iako do kraja sve u svojim rukama drži Čelsi. Plavci ipak imaju i veliko finale Lige šampiona pred sobom i nešto teži raspored, pa su sve karte otvorene. Bivši čuvar mreže Rome je postao i prvi golman u istoriji Liverpula, koji se upisao u listu strelaca na jednom takmičarskom meču.

Gosti su očekivano dominirali, ali su već od 15. minuta bili u zaostatku. Stigli su ubrzo do izjednačennja, nastavili da napadaju svim snagama, ali je odbrana ekipe Sema Olardajsa uspevala da odoli. Džonston je bio raspoložen, pritom je napadačima Liverpula nedostajalo koncentrancije u završnici, pa su često iz izglednih pozicija umeli i da promaše metu. Na kraju su gosti bili na ivici još jednog razočaravajućeg rezultata, ali je plašt u pravi čas ogrnuo Alison Beker.

Igrao se 15. minut kada je domaćin stigao do prednosti. Jedan naizgled bezopasan napad Vest Broma, ali je Hal Robson Kanu pobegao odbrani Liverpula, prihvatio pravovremen pas Mateusa Pereire i preciznim udarcem u dalji ugao matirao Alisona.

Usledio je pokušaj Manea 10 minuta kasnije, ali neprecizan, da bi u 33. minutu Mohamed Salah poravnao rezultat. Presekao je Mane jedan povratni pas domaćina, dodao na prvu ka Egipćaninu, koji nije časio časa: raspalio je po lopti i poslao hirurški precizan šut u malu mrežu za 1:1.

Samo dva minuta kasnije Firmino pogađa stativu, potom je odbrana izblokirala pokušaj Manea na par minuta do kraja prvog dela igre, pa se na odmor otišlo sa nerešenim rezultatom.

Na samom startu drugog dela Mane je zatresao protivničku mrežu, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda. Zatresla se i mreža iza Alisona u 71. minutu, ali je pogodak Bartlija poništen, takođe zbog ofsajd pozicije.

Nastavili su se napadi Redsa, VBA je retko izlazio na protivničku polovinu, ali su pred njegovim golom redom prilike propuštali Firmino, Aleksander Arnold, Tijago i Vajnaldum. Kada se činilo da će 1:1 biti konačan rezultata, posle kornera desnog beka Aleksandra Arnolda sa leve strane, Alison Beker sjajno skače na prvoj stativi i glavom donosi zlata vrednu pobedu svojoj ekipi.

PREMIJER LIGA - 36. KOLO

Utorak

Mančester junajted - Lester 1:2 (1:1)

/Grinvud 15 - Tomas 10, Sojundžu 66/

Sreda

Čelsi - Arsenal 0:1 (0:1)

/Smit Rou 16/

Petak

Njukasl - Mančester Siti 3:4 (2:2)

/Kraft 25, Žoelinton 45+6pen, Vilok 62 - Kanselo 39, Tores 42, 64, 66/

Subota

Barnli - Lids 0:4 (0:1)

/Klih 44, Herison 60, Rodrigo 77, 79/

Sautempton - Fulam 3:1 (1:0)

/Adams 27, Telja 60, Volkot 82 - Karvaljo 75/

Brajton - Vest Hem 1:1 (0:0)

/Velbek 84 - Benrama 87/

Nedelja

Kristal Palas - Aston Vila 3:2 (1:2)

/Benteke 32, Zaha 75, Mičel 85 - Mekgin 17, El Gazi 34/

Totenhem - Vulverhempton 2:0 (1:0)

/Kejn 45, Hojbjerg 62/

Vest Bromvič - Liverpul 1:2 (1:1)

/Robson Kanu 15 - Salah 33, Alison 90+5/

