Porazom u poslednjem kolu gubitničke grupe kvalifikacija za Primeru Almagro je ispustio mesto među prve dve ekipe i šansu da se plasira u doigravanje. Bolji od tima koji je 7. kolo dočekao na čelu tabele bio je poslednjeplasirani Čačarita Juniors (2:0) što su iskoristili Kilmeš i Instituto da ga preteknu i plasiraju se u narednu fazu.

Pogodak Ilareguija u 12. minutu utakmice Kilmeš - Braun de Adroge bio je dovoljan da domaćin stigne do minimalne pobede i tri boda zahvaljujući kojima je, uz povoljan rasplet na ostalim susretima stigao do prvog mesta.

Poraz konkurenta u trci za narednu fazu iskoristio je i Instituto kojem je remi na strani protiv Ol Bojsa (2:2) bio dovoljan da se domogne drugog mesta. Gosti su golom u 54. minutu stigli do vođstva, ali je rival do 82. minuta uspeo da preokrene rezultat. Ipak, samo dva minuta kasnije Pino je golom doneo veliki bod Institutu.

Instituto je remijem stigao do sume od 12 bodova koliko ima i Almagro, a kako je gol razlika bila ista, u korist crveno-belih prevagnulo je više postignutih pogodaka što znači da je Almagro mogao da stigne do naredne runde čak i sa porazom, ali da je on bio sa samo jednim golom razlike. Međutim, potpuni debakl kluba iz Buenos Ajresa potpisali su pogocima Đordana i Baiardino.

NASIONAL B - 7. KOLO

Utorak

Ol Bojs - Instituto 2:2 (0:0)

/Seliz 68, Lusero 84 - Arse 55, Pino 86/

Almagro - Čakarita 0:2(0:1)

/Đordana 21, Baiardino/

Himnasija - Santamarina 2:2(1:0)

/Palavesino 4, Ortigoza 59 - Gomez 90+2ag, Bulsen 90+4/

Kilmeš - Braun de Adroge 1:0(1:0)

/Ilareguija 12/