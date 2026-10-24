Alonso otvorio trenersku svesku: Šta je "ukrao" od Beniteza, Murinja, Ančelotija i Gvardiole

18.30: (1,70) Čelsi (4,20) Totenhem (4,40) MOZZART RELAX

Skaj Sport objavio je deo razgovora dvojice nekadašnji fudbalera Liverpula, dok bi kompletan snimak trebalo da bude objavljen u nedelju uveče. Španac je prihvatio izazov na Stamford bridžu jer je procenio da postoji dobra osnova za dugoročan projekat. Ne očekuje da se sve promeni preko noći, ali insistira na tome da su zajedničko donošenje odluka, jasna strategija i pravilno postavljeni temelji neophodni kako bi Čelsi ponovo postao konkurentan u borbi za najveće trofeje.

"Bilo je važno da pogodim pravi trenutak. Za mene je to bio pravi momenat posle Leverkuzena. Nakon Madrida sam napravio pauzu i želeo sam da pronađem dobar osećaj i pravu povezanost sa mestom na koje ću otići. Nisam imao nikakvu vezu sa Čelsijem, ali sam video potencijal koji je postojao, mogućnost da se neke stvari promene i pomislio sam da bismo mogli zajedno da započnemo taj put. Imao sam osećaj da ekipa ima veoma dobru, snažnu osnovu i da bismo uz određena osveženja, unapređenja i nekoliko novih pojačanja mogli da napravimo stabilan tim. Znao sam da će to biti projekat. Nije reč o tome da je sve završeno već u prvoj godini; svesni smo da bi moglo da potraje još nekoliko godina, ali prva godina je važna. Sve je tek počelo, ali dosadašnji osećaj da možemo da budemo usaglašeni u donošenju odluka biće veoma važan", rekao je Ćabi za Skaj Sport.

VLASNIČKA STRUKTURA, POVERENJE I PLAN ZA POVRATAK NA VRH

Ćabi Alonso (©AFP)

Prilikom prvih razgovora sa čelnicima Čelsija, Ćabi Alonso nije se oslanjao samo na sliku koju je o klubu stekao spolja. Želeo je da upozna ljude, razume njihove procene i sazna na koji način vide budućnost londonskog velikana. Bilo mu je važno i to što bi imao aktivnu ulogu u ključnim procesima, umesto da se od njega očekuje samo da vodi ekipu na terenu.

"Spolja sam imao sliku o tome šta sam čitao i šta sam video o ekipi, ali onda upoznate ljude, upoznate njihove analize, saznate šta su uradili, šta su smatrali da može bolje da se uradi, gde smo se nalazili i kuda smo želeli da odvedemo klub. Bilo mi je važno što ću biti deo mnogih procesa i brojnih odluka. Tu su vlasnici, sportski direktor i ja, ali smo stalno povezani i imamo dobru komunikaciju. To je osnovno kako bi svako mogao da preuzme odgovornost. Stvari posle toga mogu da se odvijaju dobro ili loše, jer je ovo fudbal, ali na kraju želite da osećate da ste deo svega toga".

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Čelsijeva istorija čestih promena trenera nije ga odvratila od prihvatanja posla. Alonso smatra da je neophodno ostvarivati rezultate, ali da je podjednako bitno znati u kom se pravcu ide i da li se gradi nešto održivo.

"Ne, to me nije brinulo, jer znam šta je potrebno da bi se ostvarivali rezultati, ali imao sam osećaj da smo na istoj talasnoj dužini. Znali smo da će biti potrebno vreme da bismo stigli tamo gde želimo da budemo naredne godine ili za dve godine. To je proces izgradnje stvari na pravi način i zato je prva faza unapređivanja ekipe bila dobra. Odigrali smo tek sedam utakmica, ali imamo jasan pravac u kojem želimo da idemo. To me uopšte ne brine. Ovo je fudbal i morate da ostvarujete rezultate. Međutim, meni je osećaj da radimo prave stvari i da imamo plan podjednako važan kao i sami rezultati".

Ambicije kluba su jasne: povratak u Ligu šampiona i borba za titulu Premijer lige. Španski stručnjak, međutim, ne želi da stvara nerealna očekivanja niti da obećava brz preokret.

"Srednjoročno i dugoročno - da. Znamo da je za to potrebno vreme i mnogo ispravnih odluka. Nećemo donositi baš svaku odluku na pravi način, ali meni je podjednako važno da budem uključen u ključne odluke kao i sve ostalo. To je ambicija kluba. Ovaj klub je ne tako davno osvajao Ligu šampiona i Premijer ligu i želimo da se vratimo na taj nivo, ali nismo naivni da mislimo da se to mora dogoditi odmah. Vreme će pokazati kada to može da se ostvari".

RAZLIČITI MODELI RADA I LEKCIJE IZ NEMAČKE I ENGLESKE

Ćabi Alonso (©Reuters)

Tokom karijere, Alonso je sarađivao sa upravama i sportskim direktorima u različitim fudbalskim sredinama. Iskustvo iz Nemačke posebno mu je ostalo u sećanju zbog svakodnevne saradnje sa sportskim direktorom, koja je u engleskom fudbalu organizovana drugačije.

"Moje iskustvo u Nemačkoj razlikovalo se od onoga koje sam imao u Španiji, a sada je drugačije i u Engleskoj. U Nemačkoj svakog dana veoma blisko sarađujete sa sportskim direktorom. To se mnogo razlikuje od Engleske. Imao sam takav odnos sa Simonom Rolfesom, koji je svakog dana bio u kancelariji sa mnom, ali ne da bi mi govorio: 'Ovo moraš da uradiš!' Razgovarali smo o trenutnoj formi nekog igrača, o tome da li je neko neraspoložen ili o razgovorima koje smo vodili. O sasvim normalnim stvarima. Na kraju je ta bliska saradnja od nas napravila veoma dobar tandem i funkcionisala je sjajno. U Čelsiju su i Sem Džuel, Pol Vinstenli i Džo Šilds veoma bliski ekipi".

Pre nego što je postao trener, Alonso je godinama bio jedan od najcenjenijih vezista evropskog fudbala. Prvi dolazak u Liverpul, gde je igrao pod vođstvom Rafe Beniteza, pamti kao period prilagođavanja u kojem je morao da zasluži poštovanje već afirmisanih igrača. Posebno mu je ostalo u sećanju što je sa sagovornikom često razgovarao o španskom fudbalu, jer je većina engleskih igrača tada mnogo manje pratila tamošnju ligu. Ipak, znanje i kvalitet na terenu nisu automatski donosili status u svlačionici.

"Sećam se da tada nije mnogo engleskih igrača gledalo špansku La ligu, ali ti si bio jedan od onih koji su je pratili. Gledao si Barselonu i Real Madrid, naravno, ali i Atletiko i Deportivo La Korunju. Koristili smo te utakmice da bismo više razgovarali o fudbalu. Počeli smo da se upoznajemo, a obojica smo bili ludi za fudbalom. Shvatio sam i da moraš da zaslužiš poštovanje momaka koji su već bili tamo. Morao sam da ostavim pravi utisak na Stivija [Džerarda], Karu, Didija Hamana i Samija Hipiju. Znao sam da moram da zaslužim svoje mesto i poštovanje. Srećom, to nije dugo trajalo. Prilagođavanje nije potrajalo onoliko koliko je moglo, s obzirom na to da sam došao iz Real Sosijedada sa 21 godinom".

Ubrzo je naučio i koliko je Premijer liga fizički zahtevna. Jedna od ranih utakmica posebno mu se urezala u pamćenje zbog susreta sa Boltonom, ekipom koju je vodio Sem Alardajs.

"Sećam se da je utakmica protiv Boltona bila baš prava, sa Semom Olerdajsом. Geri Spid me je startovao i rekao: 'Dobro došao u Premijer ligu!' Jedna od prvih utakmica bila je protiv Noriča kod kuće. Pobеdili smo 3:0, a ja sam odigrao veoma dobru utakmicu. Onda ljudi počnu da vas poštuju i govore: 'On ume da igra.' Malo-pomalo počnete da radite neke svoje stvari u klubu i stičete poštovanje već afirmisanih i lokalnih igrača. To je bilo veoma važno, jer u suprotnom na početku možete da imate ozbiljne probleme sa prilagođavanjem".

PREMIJER LIGA JE DANAS TAKTIČKI DALEKO ZAHTEVNIJA

Alonso, Džerard i Babel (©AFP)

Iz perspektive trenera, Alonso smatra da se engleski fudbal značajno promenio u odnosu na period kada je stigao kao igrač. Nekada je razlika između najjačih klubova i ostatka lige bila mnogo veća, dok su se ostale ekipe u međuvremenu razvile u taktički pripremljene i fizički moćne kolektive.

"Rekao bih da je pre 20 godina razlika između najboljih klubova i ostalih bila mnogo veća nego danas. Igrači su kompletniji. Gotovo da više ne viđate igrača koji nije dovoljno spreman ili fizički pripremljen. Taktički planovi danas su veoma sofisticirani. Još se privikavam na ritam Premijer lige, jer je za mene to promena. Trudim se da učim što je brže moguće, ali danas je sve veoma sofisticirano, čak su i sastavi ekipa toliko kompletni. Nešto se nije promenilo: energija koja se stvara na stadionima. Meni deluje isto. Kada je reč o buci, igrali smo protiv Evertona i buka i energija koje su se stvorile na ovom stadionu nisu se promenile. To mi se veoma razlikuje od zvuka na stadionima u Bundesligi ili Španiji. Kada smo igrali protiv Fulama u mojoj prvoj utakmici u Premijer ligi, rekao sam: 'Ovo miriše na Premijer ligu!'".

Iza atmosfere i fizičkog intenziteta, prema njegovom mišljenju, krije se i mnogo složeniji fudbal. Više nije dovoljno pripremiti se za protivnika očekujući da će pod pritiskom jednostavno poslati loptu unapred.

"Ranije ste znali da najbolji timovi umeju da igraju. Ali kod ostalih ste znali da će, ako ih malo pritisnete, čak i kada imate igrača manje, uglavnom poslati dugu loptu i da morate da budete spremni na to. Danas to više nije dovoljno. Sada morate da pripremite način na koji ćete reagovati na okidač za presing sa jedne strane i da pronađete rešenja za to. Sve ekipe su mnogo kompletnije. Igra je postala mnogo sofisticiranija i mnogo se razvila. Timovi imaju rešenja i veoma dobre uigrane obrasce".

TAJNA ŠPANSKOG FUDBALA KRIJE SE U DUGOROČNOM RADU

Rodri (©AFP)

Španija je poslednjih godina izgradila generacije tehnički i taktički izuzetno obučenih fudbalera, a Alonso smatra da takav uspeh nije rezultat kratkoročnog plana. Ključ vidi u radu koji se kontinuirano sprovodi više od dve decenije, posebno u mlađim selekcijama i klubovima.

"Da, postoji veoma razvijena metodologija, ali ona se gradila 20 godina. Nije nešto što je nastalo za dve godine. Na primer, Luis de la Fuente je dugo bio deo mlađih reprezentativnih selekcija i veoma dobro poznaje te igrače. Ti fudbaleri igraju zajedno veoma dugo. Kada su imali 17 ili 18 godina, već su nastupali zajedno, a zatim su zajedno izrasli u vrhunske igrače. Sada između njih postoji ta povezanost. Vidite koliko su dominantni u načinu na koji igraju, a to ima mnogo veze sa radom koji se sprovodi u klubovima. Dolazim iz Real Sosijedada i znam kako tamo rade. Veliki fokus stavljaju na mlade igrače i pružaju im priliku da razviju svoj potencijal. Ali moram da budem iskren, i ovde u Čelsiju rade veoma dobro. Zaista sam impresioniran nekim od mladih igrača koje imamo".

Alonso je pohvalio i napredak engleske reprezentacije pod vođstvom Tomasa Tuhela, procenjujući da selekcija ima kvalitet potreban da u narednom periodu napravi dodatni iskorak.

"Gledam i englesku reprezentaciju – napreduje. Sa Tomasom Tuhelom stigla je gotovo do finala, plasirala se u polufinale. Ova reprezentacija Engleske sve je bliža. Kada pogledate igrače, vidite da su veoma kvalitetni. Potrebno je da naprave sledeći korak i nastave da se razvijaju kako bi osvojili neki trofej. Nisu daleko od toga."

Na pitanje zbog čega Engleska ne proizvodi više igrača sposobnih da kontrolišu velike utakmice na način na koji to rade najbolji španski fudbaleri, Alonso je ukazao na težinu takvog zadatka u najzahtevnijem nacionalnom prvenstvu. Fizička brzina, prema njegovom mišljenju, nije presudan faktor. Mnogo je važnije koliko brzo igrač razmišlja, prepoznaje situacije i donosi odluke na terenu.

"Veoma je teško ostvariti takav nivo kontrole u Premijer ligi. Mislim da morate da budete vrhunski tim i da imate vrhunske igrače da biste mogli da kontrolišete utakmicu na tako dominantan način. Možda nismo najbrži, ali moramo brzo da razmišljamo, a i igrači moraju brzo da razmišljaju. Zato razvijaju fudbalsku inteligenciju i svest o prostoru. Rodri je, na primer, uvek korak ispred, metar ispred. Kako? Treningom i navikama. Isto je radio i Serhio Buskets. Nije bio najbrži, ali je bio najpametniji na terenu. To je obrazac koji se ponavlja u Španiji zbog kolektivnog pristupa razvoju ekipe".

ANĆELOTI, MURINJO, BENITEZ I GVARDIOLA OBLIKOVALI SU TRENERA ALONSA

Ćabi Alonso i Pep Gvardiola (©AFP)

Tokom igračke karijere, Ćabi Alonso imao je priliku da sarađuje sa nekim od najvećih trenerskih imena modernog fudbala. Svaki od njih uticao je na njega u drugačijoj fazi razvoja, zbog čega ne pokušava da izdvoji samo jednog mentora.

"Svaki od njih bio je veoma važan u određenoj fazi moje karijere. Na primer, kada imate 21 ili 22 godine i igrate za Liverpul, iskustvo bi bilo drugačije da sam tada imao Karla Anćelotija nego kada sam sa njim radio u Real Madridu, sa 30 godina. Tada mi je bilo potrebno mnogo taktičkih smernica i objašnjenja, a Rafa Benitez je bio veoma dobar u tome. Kasnije sam postao zreliji kao igrač. Onda sam otišao u Madrid i uglavnom radio sa Žozeom Murinjom i Anćelotijem. Tada se radilo o takmičenju i mentalitetu. Bio sam dobar igrač, ali sam mogao da postanem još bolji. Sve se svodilo na takmičarski duh, pobednički mentalitet i to da postanem čvršći. U Madridu sam dodatno sazreo".

Poslednja etapa igračke karijere, u Bajernu iz Minhena, bila je možda i najvažnija za njegovu kasniju trenersku filozofiju. Tamo je sarađivao sa Pepom Gvardiolom, želeći da iz prve ruke razume kako funkcioniše jedan od najsofisticiranijih fudbalskih sistema.

"Moj poslednji period u Minhenu bio je kao kada posle univerzitetske diplome želite da završite i master. Radio sam sa Pepom. Bio sam veoma radoznao, želeo sam da razumem zašto igraju toliko dobro i želeo sam da budem deo svega toga. Ta poslednja etapa karijere u Minhenu pomogla mi je da započnem prelazak ka tome da postanem trener. Počeo sam da razmišljam o procesima, o tome kako se stvari odvijaju i kako morate da radite. Tih godina sam obraćao veliku pažnju na sve, jer sam znao da se kraj karijere približava i da ću na kraju možda pokušati da postanem trener".

Alonso je priznao da je o trenerskom poslu razgovarao i sa Anćelotijem i sa Gvardiolom. Jedan događaj iz poslednje godine saradnje sa italijanskim stručnjakom posebno mu je ostao u pamćenju.

"Sa Anćelotijem i sa Pepom. Sećam se da me je Anćeloti tokom moje poslednje godine sa njim pozvao da održim govor ekipi tokom predsezone. Pep je imao mnogo veznih igrača sa kojima je ostvario dobru povezanost. Za mene nije bilo iznenađenje što sam na kraju toliko želeo da pokušam da postanem trener".

Za Alonsa prelazak u trenerske vode nije zavisio samo od taktičkog znanja. Jednako mu je bilo važno da otkrije kako se oseća u radu sa grupom, koliko prirodno komunicira sa igračima i na koji način prihvata odgovornost za teške odluke.

"Za mene je najvažnije bilo kako se osećam sa grupom. Kako se osećam dok razgovaram sa grupom? Kakvu povezanost imam sa igračima? Kako se nosim sa situacijom kada nekome moram da kažem da neće igrati? Ako vas takve odluke previše opterećuju, onda znate da je posao veoma težak i zahtevan. Ako ih prihvatate kao deo posla i na neki način uživate u tome, tada možete prirodno da se bavite trenerskim poslom. Osetio sam da je to slučaj i kod mene".

Tek nakon toga, dodao je, dolazi razgovor o fudbalskoj filozofiji. Kao nekadašnji vezista, uvek je najviše razmišljao o kontroli utakmice, ravnoteži između linija i kretanju ekipe.

"Bio sam vezni igrač, tako da sam razmišljao o kontroli: kako da kontrolišem utakmicu, kako da joj dam više ravnoteže, kako da održavam odgovarajuće razmake i kako da izbegnem da ekipa stalno ide iz jedne krajnosti u drugu. To je bio moj početak, ali posle toga sve zavisi od prilagođavanja igračima koje imate i ligi u kojoj radite".

Sopstvene ideje nikada nije posmatrao kao kruta pravila koja moraju da se primene u svakoj sredini. Igrači koje ima na raspolaganju i liga u kojoj radi određuju način na koji će ih sprovoditi. To je posebno dobro shvatio u Bajeru iz Leverkuzena, kada je preuzeo tim koji se nalazio u veoma teškoj situaciji.

"Kada sam otišao u Leverkuzen, ekipa se nalazila u teškoj situaciji. Postali smo veoma dobar tim za kontranapade. Pogledao sam ekipu i rekao sebi: 'Sada smo u teškoj poziciji i nije trenutak da pokušavamo da igramo najlepši fudbal, već da se takmičimo i borimo.' Promenili smo sistem, bili smo veoma kompaktni, čvrsti u odbrani i veoma dobri u kontranapadima. Na kraju smo stigli do polufinala Lige Evrope i izborili plasman u narednu fazu. Imam svoje ideje i stvari koje volim, ali istovremeno pokušavam i da se prilagodim".

PREMIJER LIGA – 8. KOLO

Petak

Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)

/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/

Subota

13.30: (4,75) Aston Vila (4,30) Mančester Siti (1,65) - MOZZART RELAX

16.00: (2,95) Koventri (3,45) Fulam (2,35) - MOZZART RELAX

16.00: (1,40) Arsenal (4,60) Everton (8,00) - MOZZART RELAX

18.30: (1,70) Čelsi (4,20) Totenhem (4,40) - MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,15) Liverpul (3,50) Brajton (3,30) - MOZZART RELAX

15.00: (5,10) Hal (3,70) Brentford (1,70) - MOZZART RELAX

15.00: (2,15) Mančester Junajted (3,50) Bornmut (3,30) - MOZZART RELAX

15.00: (2,90) Kristal Palas (3,50) Njukasl (2,35) - MOZZART RELAX

17.30: (3,10) Sanderlend (3,30) Lids (2,35) - MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama