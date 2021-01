Sjedinjene Američke Države i Trinidad i Tobago odigraće noćas u Orlandu prijateljsku utakmicu, koja je od višestrukog značaja za obe selekcije. Naime, Jenksi prave probu za gomilu izazova koji ih očekuju u narednom periodu, dok Soka ratnici imaju priliku da se okupe prvi put posle više od 14 meseci i odigraju kontrolni susret (01.00).

Premijerni susret za SAD u 2021. najaviće neverovatno "zauzetu" godinu, a selektor Greg Berhalter požurio je da napravi audiciju, jer želi da proceni talenat i da vidi na koga može da računa u Ligi nacija, Gold kupu i kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. To dalje implicira da igrači koji se noćas nađu na terenu, a među njima su samo oni koji igraju u SAD, imaju za šta da igraju. Naravno, ukoliko žele da budu deo budućih kampova i internacionalnih utakmica.

U ovom sastavu domaćina nalaze se tri golmana,

Friz, Marčinkovski i Met Tarner. Bez obzira koga Berhalter odabere za startera, to biti njihov prvi nastup za seniorski nacionalni tim. Odbrambenu liniju sačinjavaju samo dva igrača koja su do sada imala ulogu u selekciji, Long i Zimerman. Ostali su ili debitanti, ili su odigrali jedan ili dva meča. Slična je priča i u veznom redu, gde su samo Akosta, Roldan i Letdžet do sada zabeležili dvocifreni broj nastupa u dresu s državnim grbom, dok je navala posebna priča.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ovo je, dakle, pretežno U-23 ekipa Jenksa, sa nekoliko starijih izuzetaka. Džozi Altidor najistaknutiji je među njima. Sa 115 utakmica u reprezentaciji, 31-godišnji napadač je boje svoje zemlje oblačio više nego dvostruko više u odnosu na ostatak kolega iz napada zajedno.

Povrede su nekadašnjem igraču Viljareala, AZ Alkmara i Sanderlenda ozbiljno poremetile karijeru, pa je dokazivanje njegove kondicije prvi posao. U oktobru je Berhalter rekao da je Altidor "verovatno i dalje najtalentovaniji na poziciji devetke", ali ima problema sa kondicijom. Utakmica protiv Trinidada i Tobaga je odlična prilika za proveru njegovog stanja.

Sjedinjene Države imaju skor od 19 pobeda, tri remija i četiri poraza protiv Soka ratnika. Ovo je prva utakmica za karipsku državu još od novembra 2019. godine, kada je izgubila sa 4:0 od Hondurasa u poslednjem kolu Grupe C Lige nacija KONKAKAF zone. Trinidad je u potrazi za svojim drugim učešćem na Mundijalu pošto je 2006. stigao do grupne faze. Ova zemlja se od tada muči.

IZBOR UREDNIKA

Trinidad i Tobago predvodi selektor Teri Fenvik, koji je ulogu preuzeo u januaru 2020. Njegova prva zvanična utakmica biće ovaj predstojeći prijateljski susret. Bivši reprezentativac Engleske proveo je veći deo karijere u Kvins Park Rendžersu i Totenhemu pre nego što je postao trener. Jedan je od najuspešnijih klupskih trenera u Trinidadu i Tobagu, sa četiri titule nacionalnog prvaka.

Za ovo okupljanje

Fenvik

je pozvao 24 igrača, od koji šest njih igra u domaćoj ligi, a osam se takmiči sa klubovima u Sjedinjenim Državama. Nekoliko pozvanih tek treba da debituju na međunarodnom nivou. Grupa je opisana kao "najbolji mogući igrači" koji mogu da se okupe zbog ograničenja usled pandemije virusa korona. Ovo je neiskusna ekipa iz Trinidada, kojoj nedostaje dosta ključnih igrača poput

Halema Hajlenda, Danila Sajrusa i Kevina Molina.

Zbog trenutnih uslova vezanih za globalnu pandemiju, meč će biti organizovan pod sveobuhvatnim protokolima, sa kapacitetom stadiona ograničenim na 4.500 navijača.





PRIJATELJSKA UTAKMICA

Ponedeljak

01.00: (1,15) SAD (7,75) Trinidad i Tobago (18,0)

*** kvote su podložne promenama