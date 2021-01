Pobedom nad Guaranijem (1:0) u gostima, Amerika Mineiro je nastavila trku sa Šapekoenseom za prvo mesto u brazilskoj Seriji B i napravila značajan korak ka plasmanu u elitu.

Raspoloženi gosti iz Belo Orizontea poveli su posle kornera u 14. minutu. Ale je prebacio loptu glavom u peterac rivala, gde je ispred golmana Guaranija dobro reagovao Rodolfo i lako zatresao mrežu.

Peti pogodak brazilskog napadača ove sezone bio povod igračima Amerike da u nastavku budu znatno oprezniji. Domaćin je pokušao ofanzivom da stigne makar do dragocenog boda u borbi za četvrto mesto i plasman u viši rang, ali se pogodak Rodolfa ispostavio kao jedini na susretu, te je Amerika stigla do 18. pobede i preuzela lidersku poziciju od Šapekoensea makar do nedelje uveče kad će u Šapeku gostovati Brasil de Pelotas.

Ostaće žal navijačima domačina zbog propuštenih prilika Mateusa Souze u 25, Lukasa Krispima u 39. i Vaguininja u 50. minutu, dok su gosti najbolju šansu da udvostruče prednost i ranije razreše dileme po pitanju pobednika propustili preko Felipea Agusta u 67. minutu.

Amerika posle 32 kola ima devet remija i pet poraza, dok je Guarani upisao 13 pobeda, osam nerešenih susreta i 11 poraza.





BRAZIL 2 – 32. KOLO

Subota

CSA – Sampajo Korea 2:1 (0:0)

/Jago 68, Rone 72 - Marsinjo 66/

Oeste – Figueirense 2:1 (2:0)

/Pedrinjo 20, Alveš 32 - Barseljos 56/

Nedelja

Guarani - Amerika Mineiro 0:1 (0:1)

/Rodolfo 14/

20.00: (1,68) Šapekoense (3,30) Pelotas (5,50)

22.15: (2,05) Vitorija (3,05) Operario (3,80)





Ponedeljak

21.00: (2,15) Parana (2,95) Botafogo SP (3,60)

23.55: (2,40) Konfijansa (2,95) Nautiko (3,10)

