Finiš sezone u brazilskoj Seriji B. Ostalo je još sedam kola do kraja. U elitu idu najbolja četiri tima, a to će gotovo sigurno da budu Šapekoense i Amerika Mineiro iz Belo Orizontea, ekipe koje su trenutno na prva dva mesta. Za preostale dve pozicije koje vode u Seriju A bore se sedam, osam ekipa. Između ostalih u igri je i Guarani koji u nedelju (01.00) dočekuje Ameriku iz Belo Orizontea u derbiju 32.kola. Gosti su prethodne nedelje završili bajku u Kupu Brazila gde su stigli do polufinala. Na putu do borbe za pehar zaustavljeni su od Palmeirasa, polufinaliste Kopa Libertadores.

Gosti su rasterećeni, imaju čak 12 bodova više od petoplasiranog CSA i ulazak u najbolju lige najfudbalskije zemlje na svetu teško će da im izmakne. S druge strane, timu iz Kampinasa je pobeda imprativ. Guarani zaostaje četiri boda za četvrtoplasiranom Kujabom. Ekipa trenera Felipea Konseisaa je u dobroj formi u finišu šampionata. Sakupila je sedam bodova u poslednja tri kola.

U prvom delu sezone u Belo Orizontea nje bilo golova u duelu ova dva tima. Kada igraju Guarani i Amerika ne pada mnogo pogodaka. Na čak četiri od pet prethodnh mečeva dolazio je tip 0-1.

Trener Guaranija neće moći da računa na Bruana Savija i Marsela koji su povređeni, dok je Erik Daltra u karantinu zbog virusa korona. Dobra vest za Konseisaa je da su se od povreda oporavili Didi i Važuininjo. Posle suspenzije zbog kartona na gol se vraća Gabrijel Meskito. Čuvar mreže Guaranija je prethodne nedelje potpisao novi ugovor sa timom iz Kampinasa.

Trener Amerike Liska ne može da računa na povređene Felipe Azeveda i defanzivce Dijega Fereiru i Žoaa Paula. Vezista Ze Rikardo se oporavio od povrede. Protekle nedelje je ušao sa klupe umesto Flavija u revanš meču polufinala Kupa Brazila protiv Palmeirasa, a sada bi trebalo da se vrati u startnih 11.

Najbolji strelac Amerike Mineiro je krilni napadač Ademir, strelac sedam golova u ovom šampionatu. Kod Guaranija Todinjo je pet puta zatresao mrežu rivala u Seriji B. Tim iz Belo Orizontea je posle lidera Šapekoensea primio najmanji broj pogodaka u ligi, samo 21 na 31 utakmici. Guarani je na svom stadionu ove sezone zabeležio osam pobeda, četiri remija i tri poraza. Amerika je posle Šapekoensea najbolji gost u ligi. Sakupila je 29 bodova. Ima osam trijumfa, pet remija i samo dva poraza.

Guarani nije poražen u Kampinasu 11 uzastopnih mečeva. Poslednji put je doživeo neuspeh kod kuće od Nautika 29. avgusta prošle godine. Amerika nije izgubila na gostovanjima sedam mečeva u nizu, a posldnji put je poklekla od Avaija krajem oktobra (0:1).

BRAZIL 2 – 32. KOLO

Subota

CSA – Sampajo Korea u toku

Oeste – Figueirense u toku

Nedelja

01.00: (3,15) Guarani (2,90) Amerika Mineiro (2,40)

20.00: (1,68) Šapekoense (3,30) Pelotas (5,50)

22.15: (2,05) Vitorija (3,05) Operario (3,80)

Ponedeljak

21.00: (2,15) Parana (2,95) Botafogo SP (3,60)

23.55: (2,40) Konfijansa (2,95) Nautiko (3,10)

***kvote su podložne promenama