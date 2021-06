Tri poslednja Evropska šampionata - tri puta išli su do polufinala. Najmanje. Tri puta dosad krunisani, još tri puta u finalu. Matematika kaže: najuspešnija fudbalska nacija Evrope. Mnogi su skloni da ovog leta Nemce izostave iz grupe najvećih favorita. Utisak je - ne baš opravdano.

Istina je da nisu moćni kao nekijh ranijih godina, značajno su i podmlađeni, zabeležili su neke nedopustive poraze prethodnih meseci, čak se može reći sramne, međutim niko ne sumnja da će Manšaft biti pravi kad bude najvažnije. Kad počne EURO.

A za njih počinje večeras i to velikim derbijem protiv Francuske.

Za MOZZART Sport nemački tim "secira" nekadašnji profesionalac u Nemačkoj Miroslav Vjetrović (Hanover), kasnije novinar (između ostalih pisao za čuveni Kiker) i odličan poznavalac prilika u tamošnjem fudbalu.

Po njemu, Nemci ipak spadaju u top tri favorita...

"Nemam dilemu. Pored njih tu su još ekipe iz iste grupe - Francuzi i Portugalci. Možda i Španci. Znate da je Lev najavio odlazak... Možda je to mogao i ranije da uradi, ali dobro. Bilo je mnogo zamerki na njegov rad u poslednje vreme. Otkako je saopštio da odlazi situacija se promenila. U nemačkim medijima mnogo su blaži prema njemu, on sada pliva na pozitivnom medijskom talasu. To bi moglo da koristi Nemcima. Jogi ima veliku želju da se oprosti osvajanjem evropske titule, to je sigurno”.

Leva i njegove momke u prva dva kola čekaju dva najteža ispita. Posle Francuske igraju s Portugalom. Ta činjenica uplašila bi manje-više sve i svakoga, ali ne i Nemce.

“Ne vidim ja neku dramu oko toga što igraju prve dve utakmice s favoritima za titulu. Pratim, čitam njihove medije i to ne osećam. Znate kako je kazao Franc Bekenbauer: ako hoćeš da osvojiš titulu nije bitno kada i protiv koga igraš. A Nemci žele titulu, nije sporno. To znači da sve moraju da pobede, pre ili kasnije”.

Kada je o samom sastavu reč za Mileta Vjetrovića nema velikih iznenađenja. Očekivao je negde čak da će Lev ostaviti kod kuće Mark Andre Ter Štegena...

“Jeste to možda malo iznenađenje, ali Nemci imaju taj, uslovno rečeno, problem - dva vrhunska golmana. Ter Štegen bi verovatno branio u svakoj od TOP 5 reprezentacija Evrope. Odluka da ne ide mogla bi da bude prava. Verovatno se ni on sam ne bi osećao dobro na klupi, jer to nije golman za klupu. A uvek postoji i mogućnost da je sam imao zahtev da ne ide znajući u kakvoj je poziciji u odnosu na Nojera. Da sam selektor, verujem da bih i ja tako birao. Zbog mirnoće u timu i atmosfere ovako je bolje”.

Pitanje odbrane jedno je od glavnih kada je u pitanju nemački sastav. Sa trojicom ili četvoricom pozadi? I kako Nemci bolje funkcionišu?

“Verujem da će biti varijacija, utakmice na kojima će igrati sa trojicom pozadi i sa četvoricom. Mislim da su pozicije startera zagarantovane za Matsa Humelsa i Antonija Ridigera. Ginter i Zule će se boriti za to treće mesto kada budu igrali sa trojicom štopera. Gosens je novo ime u nemačkom fudbalu, pokazao se dobro i on bi trebalo da bude standardan uz levu aut liniju. Desno će verovatno Klosterman, mada on može i levo po potrebi. Sada se šuška da će možda i Kimih ponovo uz aut liniju... Nemci se ne prilagođavaju mnogo protivniku. Nastoje da igraju svoju igru, ne odstupaju od svoje filozofije. I ono što mi se posebno dopada kod njih - nema kukanja. Fali im igrač na ovoj ili onoj poziciji, nije to njima problem - adaptiraće se".

Desna strana je evidentno slabija kada Kimih igra u vezi...

“Desno može i Niklas Zile, igrao je to već protekle sezone u Bajernu i bio vrlo dobar, mada mu to nije prirodna pozicija”.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zato je u sredini baš gužva. Ko uz Krosa?

“Ilkaj Gundogan je bio odličan u Mančester Sitiju prošle sezone, pravi motor tima. Mogao bi da dobije minute. Lev ne robuje imenima. Znam da i Gorecku voli, da ga izuzetno poštuje. Ne zaboravite da je tu i mali Musijala. Njega su Nemci bukvalno preoteli Englezima, to dete ima samo 18 godina, ali ne mislim da su ga poveli na EURO tek tako. I on bi mogao da dobije šansu”.

Vjetroviću se ne dopada što javnost sve glasnije govori protiv Tima Vernera. On veruje da će brzonogi napadač da proradi i šansu bi mu dao pre Tomasa Milera.

“Svi rano otpisujete Vernera, imam utisak. Ispričaću vam jednu priču... Tako je jedan kolega, novinar, u razgovoru sa mnom tvrdio kako Robert Levandovski nije igrač za Dortmund. Bilo je to pre nekoliko godina, kad je ovaj tek stigao u Bundesligu. Ja sam tvrdio suprotno. Sada vam kažem za Vernera - eksplodiraće! Za dve godine biće jedan od najboljih napadača u Evropi”.

Dakle, Verner pre Milera?

“Miler je na zalasku. Do pre tri godine on je bio moj mezimac. Sada? Nisam siguran da li bi kod mene imao mesto u startnih 11. On jeste bio najbolji asistent Evrope ove godine, ali to je igrač koji je tehnički možda i najslabiji kada je u pitanju nemačka navala. On odlazi, Verner dolazi. Pojavila se jedna nova generacija nemačkih igrača... Ne isključujem, Tomas Miler može da iznenadi. I pozitivno, ali i negativno. On je jedno veliko dete”.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Da li će i koliko nedostajati Marko Rojs?

“Njegovo je prošlo. On je dobar dečko, treneri ga vole, u klubovima ga vole, ali mislim da on više nema kvalitet za najbolji nemački tim. Za mene nije iznenađenje što ga nema na spisku”.

Naposletku, Vjetrović je probao da detektuje u čemu bi mogao da bude ključ, odnosno ko će i na osnovu čega imati najveće šanse da dođe do trona.

“Mislim da će na ovom šampionatu suština da bude priprema. Mentalna i svaka druga. A Nemci su tu najjači. Biće važno odmoriti igrače u pravom trenutku, spremiti ih napravi način. Kod njih nema euforije, ne idu iz krajnosti u krajnost. Nisu kao mi. Igrao sam tamo pa znam. Pobediš - odeš na piće i kući. Izgubiš - odeš na piće i kući. Ne prave ni dramu posle poraza ni feštu posle pobede. To je njihovo veliko oružje”, podvukao je Mile Vjetrović.