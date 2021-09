Ančeloti veruje u Jovića: Dobro trenira, sa Iskom je promenio dinamiku meča protiv Valensije

Pobeda protiv Intera (1:0) nadovezala se na vrlo dobre igre Real Madrida na početku prvenstvene trke, te će izabranici Karla Ančelotija trijumfalni niz pokušati da nastave u susretu sa Majorkom uoči kojeg je šef stručnog štaba španskog giganta govorio o izazovima iza sebe, onima koji slede, ali i o statusu pojedinih igrača među kojima je i Luka Jović.

Pobeda nad Valensijom (2:1) posle preokreta, pogocima Vinisijusa i Benzeme u 86. i 88. minutu, potvrdila je kvalitet ali i mentalnu snagu Reala koju je naglasio i italijanski strateg tokom konferencije za medije.

"Timski du uvek donosi uspeh, uz kvalitet koji imamo. Taj duh je osnova rezultata koje smo postigli. Uvek smo se borili do kraja", rekao je Ančeloti i otkrio da će napraviti određene promene u postavi sutra.

Osim taktičkih zamisli, na izbor startne postave uticaće i kadrovski problemi.

"To je problem koji imaju svi timovi, videli smo to pre neki dan sa Valensijom. Sezona je veoma zahteva i moramo da živimo sa ovim problemom. Ekipa je prilično kompletna, povređen je Karvahal, ali sledeće nedelje će se vratiti Mendi, Marselo, Kros... Moramo da živimo s ovim".

U oštroj konkurenciji pojedini igrači pali su u drugi plan poput Asensija, a prilikom osvrta na ovu temu strateg Reala govorio je i o Luki Joviću., srpskom napadaču koji je dobio priliku u završnici utakmice na Mestalji.

"Svi igrači znaju šta mislim, komplikovano je izabrati jedanaest igrača. Možda Asensio nije srećan, ali to je sasvim normalno. I Isko, pa i Jović... Asensio dobro trenira, Isko takođe, Jović takođe i to mi se sviđa. Problem je veći intenzitet. Imaće minute. Jović je odigrao deset protiv Valensije i to je bilo važno, i Isko. Promenili su dinamiku utakmice".

Kraljevski klub u prvenstvu ima četiri pobede i remi, a italijanski strateg istakao je da, iako je rezultat na prvom mestu, ne želi da se odrekne ni lepote u igri.

"Ako igrate dobro imate više mogućnosti, ali morate da vidite šta je neophodno da biste igrali dobro. Morate se dobro braniti. Ključ je u ravnoteži, da budete dobri i sa i bez lopte. Klubovi se povuku, brane se prilično dobro i moramo da ih pritisnemo više. Nije uvek rešenje u ne uvek niskim blokadom. Ponekad morate da izvršite pritisak i sa odbranom i veznim redom. To moramo da poboljšamo jer protiv Valensije nismo dobro prošli".

Neizbežan je bio osvrt i na situaciju u redovima najvećeg rivala. Poraz od Bajerna (0:3) uključio je alarm u Barseloni, a remi sa Granadom dodatno je uzdrmao Katalonce te se pitanje poverenja ukazanog Ronaldu Kumanu ponovo našlo na dnevnom redu.

"Iz mog iskustva, svi timovi pre ili kasnije imaju problema. Ispostavlja se da je aktuelni momenat dobar za nas. Trener mora da radi na rešavanju problema. To je sve", izjavio je Ančeloti.

