Šapekoense se u velikom stilu vraća u Seriju A – okićen šampionskom titulom. Nije moglo bez drame, stanje na tabeli nagoveštavalo je da će u drugom rangu brazilskog fudbala ključati do samoga kraja. Tako je i bilo.

Tragičari su Amerika Mineiro i CSA, lumpovaće se u Santa Gatarini i Rio Grande do Sulu. Šapekoense, Amerika Mineiro i Kajuba su i pre poslednjeg kola bili sigurni putnici u viši rang, jedna pozicija ostala je otvorena, a u poslednji čas u voz koji vodi za Brazileirao uskočio je Žuventud.

Šapekoense i Amerika Mineiro nisu vodili borbu prsa u prsa za šampionsku titulu, ali je veliko bitanje da li je moglo biti neizvesnije. Ekipe su ušle poravnate kada su broj bodova i gol razlika u pitanju, titulu je odlučivao broj datih golova, a Šapeu je prevagu doneo Anselmo. I to golom iz penala u 97. minutu. Amerika Mineiro odradila je posao, slavila je sa 2:1 protiv Avaija, a pošto se meč završio nekoliko minuta ranije od Šapekoenseovog sa Konfijansom, Mineiro je čekao rasplet tog meča.

ÉEEEEEEEEEEEEEEEE CAMPEÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAO! É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!



POR MÉRITO, POR DIREITO, COM MUITA LUTA, A CHAPECOENSE É CAMPEÃ BRASILEIRA DA SÉRIE B!



VAAAAAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSS CHAPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! O ÚNICO CATARINENSE NA SÉRIE A! pic.twitter.com/rRPK0eEecb — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 30, 2021





Šapekoense će slaviti Anselma. Izrastao je 32-godišnji napadač u heroja Velikih zelenih. Učestvovao je u akcijama kod sva tri gola. Doveo je Šape u vođstvo, Konfijansa je poravnala rezultat preko Moraisa i dok su svi očajavali, Anselmo je rešio da se upiše zlatnim slovima u Šapeovu istoriju. Namestio je gol Perotiju, Veliki zeleni su ponovo vodili, bio im je potreban još jedan gol da budu mirni. U dubokoj nadoknadi dosuđen je penal, Anselmo se prihvatio neugodnog zadatka, zategao i pogodio za titulu.

Tim iz Rio Grande do Sula pre početka 38. kola prvi je stajao u redu za tu žarko željenu četvrtu, nepodeljenu ulaznicu za najveću smotru u Brazilu. Sve je držao u svojim rukama, znali su igrači Žuventuda da su sami kovači svoje sudbine. Ekipi CSA bila je potrebna pobeda i kiks Žuventuda, desilo se suprotno. Golom Renata u 30. minutu Žuventud je stigao do trijumfa, uošte ga se nije ticao rezultat tima koji je pretio da ga ugrozi i produži mu boravak u drugom rangu. CSA je podelio bodove sa Nautikom (1:1), koji je vodio do sredine drugog poluvremena. Osluškivali su igrači CSA rezultat sa Žuvetudovog meča, odvlačilo im je to pažnju i stvaralo nervozu. Pritisak je rastao i jeo je goste. Do promene na semaforu nije došlo, a i da jeste, bila bi to pirova pobeda.





BRAZIL 2 – 38. (POSELEDNJE) KOLO

Petak

Figueirense – Ponte Preta 2:7 (1:4)

/Erison 28, Nonato 56 - Kamilo 6, 89pen, Veiga 16, 33, 76, Orobo 22, Ernandes 68/

Sampajo Korea – Oeste 1:0 (0:0)

/Marsinjo 60/

Botafogo – Operario 0:1 (0:1)

/Da Silva 38/

CRB – Kujaba 4:1 (2:0)

/Vesli 6, Hjuri 17, Tores 72, Žatoba 90+1 - Ženison 79/

Subota

Amerika Mineiro - Avai 2:1 (2:0)

/Rodolfo 8, Ademir 23 - Timoteo 62/

Šapekoense - Konfijansa 3:1 (1:0)

/Anselmo 4, 90+7, Peroti 79 - Morais 55/

Guarani - Žuventud 0:1 (0:1)

/Renato 30/

Nautiko - CSA 1:1 (1:0)

/Erik 39 - Lukas 59/

Parana - Kruzeiro 0:0

Pelotas - Vitorija 0:1 (0:0)

/Samuel 70/