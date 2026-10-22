Argentinski inat u brazilskom hramu

Estudijantes, s druge strane, na put kreće sa verom da se istorija može ispisati i na jednom od najčuvenijih fudbalskih poprišta sveta. Ekipa iz La Plate dobila je važno pojačanje pred revanš, jer su Leandro Gonzales Pires i Tomas Palasios , koji su prvu utakmicu propustili zbog suspenzije, ponovo na raspolaganju i očekuje se da budu među starterima. Posebnu pažnju privlači povratak Markosa Roha , čiji je nastup do poslednjeg trenutka bio pod znakom pitanja zbog administrativnih prepreka.

Pod znakom pitanja su Đorđijan de Araskaeta , koji se oporavlja od operacije zbog preloma levog ručnog zgloba, i Ajrton Lukas , dok je nastup Evertona Arauha neizvestan. Saul je takođe predmet procene stručnog štaba, dok je Danilo definitivno van konkurencije. Ipak, brazilski velikan ima dovoljno individualnog kvaliteta da i bez pojedinih važnih karika preuzme kontrolu nad utakmicom.

Estudijantes je imao nekoliko dobrih prilika da pred svojim navijačima stekne prednost, ali je mreža ostala netaknuta. Sve je, tako, ostavljeno za Marakanu, gde će jedan detalj, trenutak inspiracije ili greška možda odlučiti ko će se boriti za kontinentalnu krunu. Flamengo u revanš ulazi sa dodatnim samopouzdanjem, pošto je vezao dve pobede u brazilskom prvenstvu, savladavši Fluminense sa 1:0, a potom i Baiju sa 3:0. Sa 67 bodova nalazi se na čelu tabele, ali trener Leonardo Žardim ima nekoliko kadrovskih nedoumica.

Posle žalbe argentinskog kluba, Sud za sportsku arbitražu (TAS) presudio je u korist Estudijantesa i odobrio registraciju iskusnog defanzivca za završnicu Libertadoresa. Njegov povratak bio je praćen nizom komplikacija: posle raskida ugovora sa Rasingom i povratka u klub u kojem je ponikao, usledili su problemi sa registracijom u Argentinskom fudbalskom savezu, a potom i odbijanje KONMEBOL-a da ga uvrsti na spisak za prvi meč.

Kada se činilo da je priča završena, poslednja žalba ipak je donela pozitivan epilog. Trener Aleksander Medina sada može da računa na Roha, mada ostaje da se vidi hoće li mu ukazati poverenje od prvog minuta ili će ga sačuvati kao opciju sa klupe.

Iako Estudijantes u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima ima samo jednu pobedu, nepovoljan niz ne mora da bude prepreka na putu ka finalu. U tom periodu izgubio je od Lanusa, Platensea, Rosario Sentrala i San Lorenca, savladao Himnasiju iz Mendoze, remizirao sa Sentral Kordobom i odigrao bez golova protiv Flamenga. Uz to, u domaćem prvenstvu zauzima deseto mesto u grupi A i trenutno je izvan plej-of zone.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

Ipak, u nokaut fudbalu statistika često ustukne pred karakterom, a Estudijantes na Marakanu ne dolazi samo da bi pokušao da zaustavi favorita. Dolazi da se bori za svoje mesto u istoriji. Nova nerešena utakmica posle 90 minuta odvela bi polufinale u penal-seriju, gde bi argentinski predstavnik dobio priliku da sruši brazilske snove.

“Preostaje nam još devedesetak minuta da sanjamo. Verujemo u svoj potencijal i svoj tim. Niko nam ništa nije poklonio, ovde smo stigli sopstvenim zaslugama i branićemo pravo da se borimo za finale Libertadoresa“, poručio je Aleksander Medina.

Pred Estudijantesom je zadatak koji na papiru deluje gotovo nemoguće - Flamengo ostavlja utisak daleko moćnije ekipe u tehničkom, ali i u finansijskom smislu. Ipak, fudbal nikada nije bio samo igra brojeva i favorita. Flamengo ima Marakanu, formu i status šampiona. Argentinci imaju otvoren dvomeč, povratak važnih igrača i san dug gotovo 20 godina, još od poslednjeg uspona na vrh kontinenta, a koji još nisu spremni da napuste.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (REVANŠI)

Četvrtak

Palmeiras - Fluminense 0:1 (0:0), penalima: 5:3 prvi meč: 2:1

/Herkules 82/

Petak

02.30: (1,28) Flamengo (5,40) Estudijantes (12,0), prvi meč: 0:0

***kvote su podložne promenama