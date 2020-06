Arminijino slavlje bez zvanica, eto šanse za Darmštat

Bio je 23. maj 2009. godine. Slomljeni fudbaleri Arminije pali su na kolena i pozdravili se od bundesligaškog fudbala posle remija sa Hanoverom (2:2). Jedanest punih godina čekali su u Bilefeldu da ponovo zavrede status člana nemačke fudbalske elite, a posle ubedljivog izdanja protiv Dinama iz Drezdena Arminija će večeras organizovati slavljeničku žurku bez zvanica (20.30).

Velike zasluge za uspeh Arminije idu na račun trenera Uvea Nojhausa. Davnih dana, još davne 2002. godine Nojhaus je imao čast da se sa tadašnjim klubom Vatenšajdom oproba u Bundesligi. Doduše, tada kao asistent i ovo mu je prvi samostalni uspeh te vrste.

Za Arminiju je sezona praktično završena pošto je ostvaren konačni cilj. Mada su na listi obaveza ostale još tri utakmice do definitivnog kraja Cvajte. Vrlo je moguće da će Nojhaus odmoriti neke nosioce igre i malo dati oduška onima koji su izneli najveći teret dosadašnje sezone, pošto se plasman u Bundelsigu proslavljao uz pivo do ranih jutarnjih sati, a navodno se tek očekuje ono pravo slavlje na ulicama grada kada se sezona završi. Što bi moglo da malo olabavi odbranu domaćina, koja je sa samo 27 primljenih pogodaka najbolja u Cvajti i, eto, da Darmštatu omogući da se približi Hamburgu na pet bodova zaostatka i tako pokuša da izrežira pravu senzaciju u poslednja dva kola. Mada, to je sada baš na dugačkom štapu, jer da bi se ovakav preokret dogodio potrebno je da Darmštat dobije sve utakmice do kraja, a Hamburger i Hajdenhajm kiksnu...

Darmštat sa sobom nosi etiketu drugog najboljeg kluba u Cvajti u drugoj polovini sezone, odmah iza Arminije. Dimitris Gramozis je uradio dobar posao sa klubom, mada je već najavio da neće produžavati ugovor, izborio plasman u Bundesligu ili ne. Darmštat je od decembra, tačnije u poslednjih 15 utakmica upisao samo dva poraza. Mada, ne treba zaboraviti da Arminija u 2020. još nije doživela poraz. Zanimljivo, Gramozis dobro poznajte Nojhausov rad pošto su zajedno sarađivali svojevremeno u Esenu.

Na kraju, Arminija još nije osigurala trofej za osvajača Cvajte i za to će biti potrebno da uzme samo jedan bod do kraja prvenstva. Možda je nerešen ishod baš ono što će nas dočekati večeras...

Nešto ranije Kil će pokušati da konačno zaustavi slobodan pad i krizu preseče trijumfom protiv Dinama iz Drezdena koga izvesno čeka pakovanje kofera za treću ligu.

Iako je Kil uzeo samo bod u poslednja četiri kola, protiv Dinama je uspostavio pobedničku tradiciju. Naime, u njihovih poslednjih pet susreta u svim takmičenjima Kil je vodio i na poluvremenu i na kraju utakmice, a dobio je osam od prethodnih deset susreta.

Gledajući da je u minulih šest Kilovih mečeva u Cvajti palo bar po tri gola, Dinamo nije uspeo da zatrese mrežu u šest od minulih osam gostovanja. Mada, protivnicima je dozvoljavao bar po dva gola u svakoj od poslednjih šest utakmica. Zbog svega toga kec ne bi trebalo da izostane. Dinamu je potrebno čudo da bi se vratio iz mrtvih, a posle pretrpljenog debakla od Arminije Markus Kaučinski najavio je nekoliko promena u sastavu, pa će tako Kris Leve, Marko Hartman, Saša Horvat i Rene Klingenburg svi biti vraćeni u startnu postavu. Kilu bi večerašnji bodovi obezbedili miran san i siguran ostanak u drugoligaškom društvu, mada treba znati da će domaćin meč igrati bez povređenog Aleksandera Mihlinga, što znači da će Makana Baku verovatno igrati od starta.

CVAJTA - 32. KOLO

Utorak

Grojter - Hajdenhajm 0:0

Hamburger - Osnabrik 1:1 (1:0)

/Harnik 35 - Hejer 57/

Vehen - Nirnberg 0:6 (0:3)

/Hak 7, 41, 65, Sorensen 38, 58, Zrelak 83/

Sreda

Aue - Bohum 0:2 (0:2)

/Kupusović 90+6 - Ajsfild 29, Losila 43/

Hanover - Sankt Pauli 4:0 (2:0)

/Dukš 6, Vejdant 17, Haraguči 61, Tešer 80/

Regenzburg - Karlsrue 2:1 (1:0)

/Vekeser 42, Stolce 62 - Gueje 77/

Štutgart - Sandhauzen 5:1 (4:0)

/Gonzales 12, 31, Kastro 20, Kister 28ag, Al Gadui 90+4 - Zauner 68/

Četvrtak

18.30: (1,80) Holštajn Kil (3,70) Dinamo Drezden (4,40)

20.30: (1,95) Bilefeld (3,50) Darmštat (3,90)

