Aron Denks na klupi Bajerna, Bavarcima u Frajburgu nedostaje pet prvotimaca
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 09:07
Minhenski velikan u ogromnim problemima pred susret 7. kola Bundeslige (nedelja, 17.30)
Bajern nije izgubio na gostovanju Frajburgu nijednom na poslednja 24 meča u svim takmičenjima. Preciznije, od novembra 1993. godine. Ipak, utisak je da će mu ove nedelje od 17.30 časova biti možda i najteže dosad u ovih tridesetak godina da nastavi taj niz. Jer, Bavarce pred derbi 7. kola Bundeslige muče ogromni kadrovski problemi.
Naravno, najbitniji događaj je činjenica da je šef stručnog štaba Vensan Kompani u bolnici usled zdravstvenih problema. U ovom trenutku se još ne zna konkretno koliko dugo će Belgijanac biti na bolovanju.
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Zato, na klupi Bajerna večeras će ulogu glavnog trenera poneti njegov pomoćnik, Englez Aron Denks. Pri čemu će i on imati ozbiljne muke.
Naime, posle remija sa Arsenalom (2:2) u Ligi šampiona na povredu se požalio i Aleksandar Pavlović. Vezistu srpskog porekla muči list, neće biti u konkurenciji za gostovanje podno Švarcvalda, čime se samo dodatno proširio spisak igrača koje večeras nećemo gledati.
17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX
Luis Dijaz je protiv Arsenala pokidao mišiće zadnje lože leve noge, pa će pauzirati nešto više od mesec dana, Kim je takođe na bolovanju, a Jozua Kimih je tražio izuzeće iz privatnih razloga, zato što mu je preminuo otac. Džamal Musijala se takođe još uvek nije u potpunosti oporavio, pa ako i bude u konkurenciji za tim počeće meč sa klupe.
Sve ovo je sasvim lepa prilika za Frajburg da na tabeli preskoči Bajern. U ovom trenutku je treći na tabeli sa bodom manje od aktuelnog šampiona, dok je ispred obe ekipe Borusija Dortmund, zahvaljujući odigranoj utakmici više.
Inače, Frajburg je prvi poraz u sezoni doživeo u prošlom kolu, kada ga je Bajer u Leverkuzenu savladao posle preokreta sa 2:1.
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BUNDESLIGA – 7. KOLO
Petak
Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)
/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/
Subota
Augzburg - Union Berlin 1:1 (0:0)
/Masenjo 71 - Haberer 74/
Keln - Šalke 0:0
Majnc - Verder 2:3(1:2)
/Kasi 33, Sung 63 - Filkrug 7pen, 25pen, Rejs 61/
Paderborn - Hamburger 1:0 (0:0)
/Filip 88/
RB Lajpcig - Elverzberg 4:0 (0:0)
/Gomis 48, Romulo 66, 90+4, Baumgartner 84/
Dortmund - Ajntraht Frankfurt 1:0 (0:0)
/Bajer 80/
Nedelja
15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX
17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama