Aron Denks na klupi Bajerna, Bavarcima u Frajburgu nedostaje pet prvotimaca

Zato, na klupi Bajerna večeras će ulogu glavnog trenera poneti njegov pomoćnik, Englez Aron Denks. Pri čemu će i on imati ozbiljne muke.

Naime, posle remija sa Arsenalom (2:2) u Ligi šampiona na povredu se požalio i Aleksandar Pavlović. Vezistu srpskog porekla muči list, neće biti u konkurenciji za gostovanje podno Švarcvalda, čime se samo dodatno proširio spisak igrača koje večeras nećemo gledati.

17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX

Luis Dijaz je protiv Arsenala pokidao mišiće zadnje lože leve noge, pa će pauzirati nešto više od mesec dana, Kim je takođe na bolovanju, a Jozua Kimih je tražio izuzeće iz privatnih razloga, zato što mu je preminuo otac. Džamal Musijala se takođe još uvek nije u potpunosti oporavio, pa ako i bude u konkurenciji za tim počeće meč sa klupe.

Sve ovo je sasvim lepa prilika za Frajburg da na tabeli preskoči Bajern. U ovom trenutku je treći na tabeli sa bodom manje od aktuelnog šampiona, dok je ispred obe ekipe Borusija Dortmund, zahvaljujući odigranoj utakmici više.

Inače, Frajburg je prvi poraz u sezoni doživeo u prošlom kolu, kada ga je Bajer u Leverkuzenu savladao posle preokreta sa 2:1.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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BUNDESLIGA – 7. KOLO

Petak

Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)

/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/

Subota

Augzburg - Union Berlin 1:1 (0:0)

/Masenjo 71 - Haberer 74/

Keln - Šalke 0:0

Majnc - Verder 2:3(1:2)

/Kasi 33, Sung 63 - Filkrug 7pen, 25pen, Rejs 61/

Paderborn - Hamburger 1:0 (0:0)

/Filip 88/

RB Lajpcig - Elverzberg 4:0 (0:0)

/Gomis 48, Romulo 66, 90+4, Baumgartner 84/

Dortmund - Ajntraht Frankfurt 1:0 (0:0)

/Bajer 80/

Nedelja

15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX

17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama