Arsenal je konkurent za trofej: Drama na Bramal lejnu i konačno Dani Sebaljos (VIDEO)

Budi se Arsenal. Nije to igra koja obećava, ali su makar rezultati bolji nego što su bili u uvodna dva meča posle korone. Nastradao je u sudarima sa Mančester Sitijem i Brajtonom, onda pokazao znake života u premijerligaškom susretu sa Sautemptonom, da bi danas umarširao u polufinale FA kupa i sezonu koja je klizila ka katastrofi učinili koliko-toliko podnošljivom, jer je i dalje u trci za trofej.

Iako u kombinovanom sastavu (bez Obamejana, Lena, Toreire, Sokratisa, Beljerina), izabranici Mikela Artete su jedva preživeli teško gostovanje Šefild junajtedu, plasiravši se u polufinale najstarijeg takmičenja na svetu – 2:1. I to posle prave drame u završnici. Mada se činilo da imaju siguran prolaz gosti su primili gol u 87. minutu, a kad se očekivalo da meč ode u produžetke – a tu ko zna šta bi bilo sa psihički uzdrmanim Arsenalom – pojavio se Dani Sebaljos i konačno konkretno doprineo klubu koji je toliko veorvao u njega. Španac je u prvom od pet minuta nadoknade završio kontru tako što je pucao u bliži ugao golmana Dina Hendersona i poništio izjednačenje u režiji Davida Mekgoldrika četiri minuta ranije.

Na ovaj način, Arsenal je i dalje u trci za trofej, što mu je suštinski jedina šansa da se dokopa Evrope naredne sezone.

Ka polufinalu ga je poveo Nikola Pepe. Letošnji novajlija iz Lila sigurno je izveo jedanaesterac u 25. minutu, prethodno je VAR potvrdio da je Kris Bašam potkačio po nozi Aleksandra Lakazeta i to je bilo dovoljno sudiji Polu Tirniju da pokaže na belu tačku. Sa nje Pepe uglavnom ne greši, od poslednjih 13 pokušaja 12 puta je bio precizan: poslao je loptu u sam ćošak, neuhvatljivo za Hendersona i tako usmerio goste sa Emirata ka pobedi na izuzetno teškom gostovanju.

Koliko Arsenalu ne prija Bramal lejn svedoči podatak da mu je ovo tek druga pobeda na terenu Šefild junajteda u poslednjih devet utakmica. Pretgodnu su zabeležili još oktobra 2007. u Liga kupu. Baš su se načekali do naredne. Stigla je i ova na mišiće, posle prave drame u završnici, i ako ništa na nju nije ukazivalo.

Šefild je bio neprepoznatljiv. Izostala je strast kakva je krasila ekipu Krisa Vajldera u većem delu sezone, mada se mora konstatovati da domaćin dugo nije imao ni sreće. Dva gola su mu poništena zbog ofsajda (opravdano), Bašam je pokušao glavom posle ubacivanja sa strane u drugom, jedan od najteresantnijih pokušaja domaćin je izveo kad je golman Henderson toliko snažno ispucao loptu da ona umalo nije prevarila Emilijina Martineza.

Na sve to, Šefild je ostao i bez Džona Lundstrama. Ne samo što mu je u osmom minutu poništen pogodak, nego je u 35. morao van terena, pošto je posle sudara sa Vilokom iščašio rame i završio susret, pa je veza Junajteda bila dodatno oslabljenja. Arsenal je trpeo pritisak u nastavku, a kad se očekivalo da mirno privede susret kraju pokazao je višegodišnje slabosti. Igra u odbrani! Neshvatljivo je koliko Tobdžije ne mogu da se sastave u defanzivi, a to se najbolje videlo u 87. minutu kad je posle kornera Šefilda Kolašinac napucao Mustafija, lopta se na let metara odbila do slobodnog Mekgoldrika i to je bilo izjednačenje. Klizila je utakmica ka produžecima, da bi se onda ukazao Dani Sebaljos i odveo Artetin tim u polufinale.

Ipak, zasluženo.

FA KUP - ČETVRTFINALE

Subota

Norič - Mančester Junajted 1:2 (1:1) - posle produžetaka

/Kantvel 75 – Igalo 51, Megvajer 118/

Nedelja

Šefild junajted – Arsenal 1:2 (0:1)

/Mekgoldrik 87 – Pepe 25 pen, Sebaljos 90+1/

17.00: (2,85) Lester (3,30) Čelsi (2,50)

19.30: (10,00) Njukasl (6,50) Mančester Siti (1,35)