Vest Bromvič Albion čitave sezone stoji na tankom ledu opstanka u Premijer ligi. U jednom momentu posle vezanih pobeda nad Sutemptonom i Čelsijem zaličilo je da mogu da naprave čudo sa komandantom Semom Olerdajsom, ali umesto da ponove nešto slično protiv Lestera, Aston Vile i Vulverhemtona, prosuli su stečeno. Led je večeras pukao, Arsenal im je zadao konačan udarac, a VBA matematički propao u Čempionšip gde će se takmičiti naredne sezone - 3:1.

U prvom poluvremenu na terenu je postojao samo jedan tim, u druom su Tobdžije takođe više pretile iako ga je delimično obeležio čovek koji predstavlja jednu od retkih svetlih tačaka ekipe sa Hotornsa ove sezone - Mateus Pereira.

Izabranici Mikela Artete su sijaset akcija vukli po levoj strani, gde je Bukajo Saka ugalvnom pokušavao da centaršutevima pronalazi saigrače. Jednom je pogodio i to u 29. minutu i omogućio snalažljivom Emilu Smit Rou da se okiti prvencem u Premijer ligi. Bila je to 19. asistencija za Arsenalovog vunderkinda u svim takmičenjima otkako je debitovao novembra 2018. godine - od tog trenutka nijedan fudbaler Arsenala nije namestio više golova od njega.

Vrlo brzo bljesnuo je Nikola Pepe. Otkako je pre dve sezone došao na Emirejts za astronomskih 80.000.000 evra, o njemu se konstantno govori kao o neuspeloj akviziciji, ali kada mu se igra fudbal rađaju se majstorije. Krenuo je sa desna na levo, u jaču stranu i raspalio sa distance probušivši nemoćnog Džonstona. Došao je do šestog ovosezonskog pogotka u Premijer ligi, isto toliko zabeležio je u Ligi Evrope.

Tračak nade gostima da mogu do eventualnog boda ili možda preokreta doneo je Pereira. Brazilac se sredinom drugog dela zaleteo sa svoje polovine, dovukao loptu pred šesnasterac rivala i uz pomoć stative došao do desetog prvenstvenog gola (ima pet asistencija pride). Reč je o prvom igraču Vest Broma koji je došao do dvocifrenog brojka premijerligaških golova još od sezone 2014/15 i Saida Berahina (14 golova).

Međutim izabranici Sema Olerdajsa posle prepolovnljenog zaostatka nisu uspeli da ozbiljnije zaprete, što je značilo da će Olerdajs ovu sezonu pamtiti kao prvu od 17 u kojoj je ispao iz Premijer lige. Do kraja smo videli i Vilijana u epozodi "Kao nekada", pošto je lepoticom iz slobodnjaka ispratio VBA iz engleske elite. Klub sa Hotornsa je 11. put u istoriji ispao iz elite u niži rang, a lošiji skor ima samo Birmingem siti kojem se to dešavalo u 12 navrata.

PREMIJER LIGA - 35. KOLO

Petak

Lester - Njukasl 2:4 (0:2)

/Olbrajton 80, Iheanačo 87 – Vilok 22, Damet 34, Vilson 64, 73/

Subota

Lids - Totenhem 3:1 (2:1)

/Dalas 13, Bamford 42, Rodrigo 84 - Son 25/

Šefild junajted - Kristal Palas 0:2 (0:1)

/Benteke 2, Eze 88/

Mančester Siti - Čelsi 1:2 (1:0)

/Sterling 44 - Zijeh 63, Alonso 90+2

Liverpul - Sautempton 2:0 (1:0)

/Mane 31, Tijago 90/

Nedelja

Vulverhempton – Brajton 2:1 (0:1)

/Traore 76, Gibs Vajt 90 – Dank 13/

Aston Vila - Mančester Junajted 1:3 (1:0)

/Traore 24 - Fernandeš 52pen, Grinvud 56, Kavani 87/

Vest Hem - Everton 0:1 (0:1)

/Kalvart-Luin 24/

Arsenal - Vest Bromvič Albion 3:1(2:0)

/Smit Rou 29, Pepe 35, Vilijan 90 - Pereira 67/

Ponedeljak

21.00: (2,25) Fulam (3,15) Barnli (3,45)

*** Kvote su podložne promenama