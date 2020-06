Arsenalov košmar: Arteta stao uz Luiza i dao mu 7.000.000 evra, Mari otkupljen za 15.500.000, Sedrik na četiri godine, Martineli mesecima van terena...

U Severnom Londonu uvek je zanimljivo. Dok se rat između Tangija Ndombelea i Žozea Murinja nastavlja, iz komšiluka lansirane su šokantne vesti – Arsenal je iskoristio opciju i automatski produžio ugovor Davida Luiza na još godinu dana!

Ako je posle Luizovog performansa spakovanog u 25 minuta čiste fudbalske katastrofe svako normalan pomislio da je njegova karijera u Arsenalu završena, Mikel Arteta i njemu nadređeni direktori spojili su ceo niz poteza od kojih će se navijačima podići kosa na glavi...

Ostrvski mediji su prvo dali neke oprečne informacije, ali kasnije su se ipak usaglasili – Mikel Arteta je posle teškog poraza od Mančester Sitija prošle sedmice i stao uz Luiza, podržao ga, a onda ubrzo s njim dogovorio aktiviranje “+1“ klauzule po kojoj će Brazilac zaraditi približno oko 7.000.000 evra! Nešto malo više Luiz će zaraditi u ovoj sezoni, koja tek treba da se završi... Brazilac se izvinio saigračima, stručnom štabu i navijačima posle svega što je uradio pogrešno u meču sa Sitijem (direktan krivac za prvi gol, skrivio penal uz direktan crveni karton), ali je pritisak ostrvske javnosti bio ogroman i činilo se da će Brazilac biti skrajnut, a onda i pušten niz vodu. Međutim, stvari su se okrenule u neočekivanom smeru.

“David je jako važan igrač za nas. Igrao je najveći deo mečeva ove sezone i bio važan deo tima. Svima pomaže. Ima odličnu komunikaciju s ekipom na terenu i van njega“, rekao je Arsenalov direktor Edu.

Tu nije kraj košmara za Arsenalove pristalice. Pošto je Arsenal imao rok do utorka uveče da prijavi produžetke ugovora sa igračima do kraja sezone, Tobdžije su kasno sinoć dogovorile četvorogodišnji ugovor sa Sedrikom Soarešom koji tek treba da odigra meč u dresu kluba iz Londona. On je zimus stigao na pozajmicu iz Sautemptona, ali je pretrpeo povredu kolena zbog koje još nije upisao nastup za Arsenal. Arteta je, ipak, veliki Sedrikov poštovalac jer ima profesionalan odnos prema radu i treninzima, zbog čega je uzor ostalim saigračima.

“Sedrik će biti jako važan igrač za nas. Nije imao sreću sa povredama, ali je jako blizu da bude potpuno spreman. Biće nam jako važan na desnom boku. Takođe, zadovoljni smo i što će Dani (Sebaljos) završiti sezonu kod nas“, smatra Edu.

U kratkom vremenskom roku Arsenal je završio još jedan posao. Naime, Pablo Mari, koji će biti odsutan maksimalno četiri meseca zbog povrede ligamenata skočnog zgloba, otkupljen je od Flamenga za ukupno 15.500.000 evra! Tačnije, Arsenal je dao još 10.500.000 evra, pošto je u januaru izdvojio oko 5.000.000 evropskih novčanica za pozajmicu. Ostanak (bar) do kraja Premijer lige potvrdio je i Dani Sebaljos, s tim što će tek biti razgovora o ostanku na Emirejtsu i posle leta. Ovo je potvrdio i Arsenal na svom saju, s tim da je u kratkom saopštenju objašnjeno da su Luiz, Sedrik i Mari “produžili ugovore za period posle ove sezone“.

“Jako smo razočarani zbog Pablove povrede protiv Sitija. Otkako je Mikel stigao u klub tražio je štopera koji igra levom nogom. Bio je jako zadovoljan Pablom jer su njegovo ponašanje, zalaganje na treninzima, mentalitet i kvalitet bili jako potrebni timu. Nažalost, povredio se, ali nam je drago što ćemo ga zadržati“, poručio je Edu.

Stigli su i rezultati specijalističkih pregleda Gabrijela Martinelija i Bernda Lena. Mladog Brazilca čekaju meseci oporavka od povrede kolena koju je zadobio na treningu u subotu. S druge strane, srećom, Lenu nisu stradali prednji ukršteni ligamenti kada ga je Mope potkačio... Doktori su utvrdili da je Nemac iskrenuo desno koleno i prema prvim najavama mogao bi na treninge već kroz šest sedmica. Doduše, sezona je za njega svakako završena...

Jedna “dobra vest“ za navijače Arsenala je da će Mateo Genduzi biti oteran. Arteta je poludeo na francuskog vezistu zbog načina na koji se poneo prema Nilu Mopeju u porazu od Brajtona. Evropom je odjeknula vest da je Genduzi pokušao verbalno da maltretira Mopeja rečima da Arsenalovi igrači zarađuju mnogo više novca od Brajtonovih, zbog čega su se Arteta i njegovi saigrači razočarali. Španac je na treningu dan posle utakmice doneo snimak ovog incidenta i pokazao ga pred svim članovima stručnog štaba i igračima, dok je navodno Genduziju cela situacija bila “smešna“.

Francuski vezista je kao starter počeo samo dve utakmice otkako je Arteta za kormilom Arsenala, a izgleda da mu je ona protiv Brajtona bila poslednja.

Nije lako biti navijač Arsenal. Ne samo ovih dana, već poslednjih nekoliko godina...

