Kao u pesmi Đorđa Balaševića: “Sve je imao, ništa imao nije”. Nije Vasa Ladački junak ove večerašnje priče, nego – Arsenal. To kako je tim iz Londona izgubio utakmicu protiv Vulverhemptona, to je za crtani film. Za epsku narodnu pesmu.

Samoubistvo iz zasede zvuči kao nemoguć potez, ali Arsenal je uradio upravo to. Imao je vođstvo, sigurnu igru, potpuno je nadigrao rivala, a onda je sve to samom sebi oduzeo u samo tri minuta utakmice. I do kraja se dodatno zakopavao, da se slučajno ne dogodi da izjednači. Na koncu, 2:1 za Vulvse, koji u prvom poluvremenu praktično nisu postojali na terenu.

Tobdžije su u poslednjih 15 minuta igrale sa dvojicom fudbalera manje! Dok je David Luiz dobio crveni karton jer je sprečio gol šansu rivala, isključenje golmana Bernda Lena je jedno od bizarnijih ove sezone. I samo pokazuje koliko je Arsenal pukao po svim šavovima nakon primljenog prvog gola. Istrčao je Nemac van šesnaesterca i umesto glavom, izbio je loptu – rukom!? Direktan crveni karton, bez reči protesta. Ako je sastav iz Londona imao neku nadu da može makar do boda, posle tog trenutka, kada je ostao sa devetoricom na terenu, gledao je kako da sačuva živu glavu i ostane sa makar tim golom minusa.

A, kako je samo sve izgledalo drugačije u prvom poluvremenu...

Kao da ima krila obrušio se Arsenal na Vukove od prvog minuta utakmice. Odmah je Saka imao veliku šansu i pogodio je stativu, a ni drugi minut utakmice nije iscureo. Samo tri minuta kasnije imao je još jednu kolosalnu priliku, ali ovog puta ga je Rui Patrisio zaustavio. Ni treća nije bila sreća za mladog napadača Tobdžija. U 9. minutu je postigao gol, međutim, posle stative i golmana, doskočio mu je – VAR.

Vulverhempton je bio u potpunom šahu, nije uspevao da se oslobodi pritiska, gotovo da nije uspevao ni da pređe polovinu terena s loptom. Tek jedan dobar udarac s distance, koji je Leno ukrotio bez problema.

Igrao se 25. minut kada se ponovo zatresao okvir gola domaćeg tima. Palicu udarne igle u napadu Arsenala preuzeo je Pepe. Njega je najpre zaustavila prečka, ali u 32. minutu najzad se zatresla mreža Vulvsa. Pepe je napravio dar-mar, ni on sam ne zna kako je proturio loptu pored dvojice čuvara, bilo je i jedno rolanje kroz noge, a onda iz te pozicije čak van potpune ravnoteže momak rođen u Francuskoj uspeo je da šutne i pogodi kontra ugao za 1:0.

Nije se mnogo odnos snaga menjao nakon tog pogotka, probali su Vukovi da se presele na polovinu rivala, bez većeg uspeha. I onda kao grom iz vedra neba, sve se u sekundi okrenulo, u psolednjem minutu poluvremena. Uhvatili su Vulvsi odbranu Arsenala u neredu, u polusnu, jedna sjajna lopta u prostor za Podensea i jedan sasvim mali, ali i dovoljno veliki faul Davida Luiza s leđa u šesnaestercu. Penal i crveni karton. Neves je precizan – 1:1. Utakmica kreće ispočetka. Ali, sada je momentum na Vulverhemptonovoj strani.

A, kad te hoće, onda te hoće. Kad ti nebo namigne, onda možeš sve. Samo što je drugo poluvreme počelo, Vulvsi su poveli. Veteran Žoao Mutinjo je raspalio sa skoro 30 metara, projektil je udario u stativu i ušao u gol. Njegov prvi pogodak u sezoni. U kakvom momentu! Talija je tako odlučila...

Probao je Arsenal, trudio se, napadao, međutim, nije uspevao da stvori neku ozbiljniju priliku. I onda pomračenje Bernda Lenoa i tu je bio kraj.

Vreme slavlja je u Šefildu. Junajted se prenuo, već prežaljen, otpisan, upisao je večeras treću pobedu u poslednjih mesec dana. Treću pobedu od početka sezone.

U derbiju začelja Vest Bromvič Albio je poveo, ali su crveno-beli iz grada čelika smogli snage da preokrenu – 2:1.

I sada je Šefild na samo bod zaostatka za VBA. Daleko je kraj sezone, sa ovakvom formom ni borba za opstanal nije nemoguća, pogotovo što je preživeo pakleno težak raspored.

PREMIJER LIGA - 22. KOLO

Utorak

Šefild Junajted – Vest Bromvič Albion 2:1 (0:1)

/Bogl 56, Šarp 73 – Filips 41/

Vulverhempton – Arsenal 2:1 (1:1)

/Neves 45p, Mutinjo 49 – Pepe 32/

21.15: (1,57) Mančester Junajted (4,10) Sautempton (6,00)

21.15: (2,85) Njukasl (2,95) Kristal Palas (2,75)

Sreda

19.00: (11,0) Barnli (6,25) Mančester Siti (1,25)

19.00: (3,90) Fulam (3,40) Lester (2,00)

20.30: (2,60) Lids (3,30) Everton (2,70)

21:15: (2,30) Aston Vila (3,40) Vest Hem (3,10)

21:15: (1,40) Liverpul (4,50) Brajton (8,50)

Četvrtak

21.00: (3,20) Totenhem (3,25) Čelsi (2,30)

***Kvote su podložne promenama***