Artetine muke s Arsenalom: Džaba sve s Luizom, Mustafijem i Papastatopulosom

Bolnih 0:3 u derbiju sa Mančester Sitijem – mada to više nije ista klasa – pa razočaravajućih 1:2 protiv Brajtona. Nije ni samo do toga što se Arsenal udaljio od Evrope. Koliko zbog utiska da je sve dalje od ozbiljnog fudbala. Geri Nevil savetuj trenera Tobdžija Mikela Artetu da odustane od zablude da od Davida Luiza, Škodrana Mustafija i Sokratisa Papastatopulosa može da napravi čvrst bedem pred golom.

“Jednostavno ne možeš da veruješ Arsenalu i tako je godina. Svi smo to govorili. To kako su raspoređeni, kako stoje defanzivno, mislim da je bolje nego ranije, ali ovi igrači će te uvek izneveriti. Nema veze kako ih oblikuješ ako ćeš uvek da stradaš zbog greške jednog od defanzivca. Prosto je: potrebni su im odbrambeni igrači sa boljom koncetracijom. Džejmi Karager je pomenuo da je (Liverpulov) Dejan Lovren emotivan. I ja sam nekad bio, ali bi mi ser Aleks Ferguson to izbio iz glave. Mrzeo je emotivne defanzivce. Hteo je da njegovi odbrambeni igrači budu hladni kao led“, rekao je Nevil u svom podkastu.

S tim da se, za razliku od većeg dela navijačke populacije, nije ograničio samo na Davida Luiza, koji je zaista bio tragičan. Ni Mustafi se nije proslavio. A ni Sokratis nije uverio Nevila da može da igra na vrhunskom nivou.

“Kao obrambeni igrač moraš da praviš greške, ali ne smeš da ih praviš u serijama. Bila je ona jedna situacija kada je pokušao da osvoji loptu nazad i onda je napravio penal. To se dešava kad želiš loptu do koje ne možeš. Nekad kao defanzivac moraš malo i da oboriš sopstveni ego. Da odložiš reakciju, da dozvoliš saigračima da se vrate, da pomognu“.

Da pojasnimo, Nevil smatra da pomenuti trio defanzivaca ima nekad i previsoko mišljenje o sebi i da zato iz tog neosnovanog samopouzdanja srlja u grečke.

“Previše defanzivaca pokušava da uzme loptu na prvu. Probaju i ispadnu, kao što se već godinama dešava i Davidu Luizu i Mustafiju i Sokratisu kad igra. Zalete se, iako to nije trenutak ni mesto za start. Ne možeš svaku loptu da uzmeš“, poentira Nevil.

Sve jasno. Ali nađi ti sad trojicu vrhunskih štopera?

