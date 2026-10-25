Arturo Vidal: Vratiću se u Juve kao trener, Konte vredi kao igrač od 100.000.000 evra

„Imam 39 godina, a i dalje sam na terenu. Osvojio sam 27 trofeja, a želim da ih bude 30 pre nego što se penzionišem“, pričao je Kralj Arturo, kako su ga zvali navijači Juventusa.

A, Čileanac tvrdi da su mu crno-bele boje najbliže srcu.

„Juventus je klub koji mi je najdraži. Osećam posebnu naklonost ka njegovim navijačima i mojim bivšim saigračima. Osvojili smo mnogo toga. Bile su to prelepe godine. Italija će mi zato zauvek biti u srcu, kao i zbog činjenice da su mi se tamo deca rodila“.

Prisetio se Vidal nekadašnjih saigrača.

„Delio sam svlačionicu sa spektakularnim igračima: svetskim prvacima Bufonom, Pirlom, top fudbalerima kao što su Kjelini, Barzalji, Bonuči, Pogba, Tevez... Nerazdvojan sam bio sa Ljorenteom, čujemo se i sada svakog dana. Vratiću se jednog dana u Juventus kao trener. Ali, sada još želim da igram. Promenio sam poziciju u timu i tako sebi produžio karijeru“.

Vidal je rekao i kako mu izgleda Juventus poslednjih godina.

„Nekoliko godina Juventus nije osvojio ništa, ali to je zasluga i Intera i Napolija koji su značajno napredovali. Serija A je i dalje jako teška liga, verujte mi. A, Juventus mora da vrati dominaciju u Italiji. Šta mu je potrebno? Prvo da izabere pažljivo trenera, onog koji odgovara njegovom stilu fudbala. Ali, uvek će biti najvažniji igrači koji nose taj dres“.

Navijači Juventusa sve glasnije prizivaju povratak Antonija Kontea, a taj potez bi podržao i Vidal.

„Antonio je fenomenalan trener, najbolji na taktičkom planu. Ne iznenađuje me što navijači sanjaju o njegovom povratku. Konte je impresivan kada je u pitanju studiranje utakmica, protivnika, kako učitava u tebe ono što ti je potrebno na terenu. On je rođeni pobednik i takav stav mentalno prenosi na svakog. Siguran sam da bi Antonio mogao da obnovi Juventusov duh i ambiciju“.

Na pitanje da li Konte zaista vredi kao jedan vrhunski igrač, Vidal je bio jasan.

„Da, kao pojačanje od 100 miliona evra. Dokazao se svuda gde je bio, kada vas Konte vodi, sigurno je da ćete se boriti za trofeje do poslednjeg kola. I skoro uvek pobeđuje. Ali ni on ne može sam, potrebni su mu kvalitetni igrači sa pravim mentalitetom. Mi smo imali najbolji vezni red na svetu: Pirlo, Markizio, Pobga, ja... Spektakularan tim i jedino što nismo uspeli je da osvojimo Ligu šampiona“, ispričao je Arturo Vidal.