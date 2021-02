Fudbaleri Atletik Bilbaa dočekali su Viljareal u pretposlednjem meču 24. kola španske Primere. Susret na stadionu San Mames okončan je bez pobednika (1:1). Domaći sastav će žaliti za propuštenim šansama i prilikom da napravi veliki korak ka mestima koja vode na međunarodnu scenu. Lavovi su posle večerašnjeg remija 10. na tabeli, imaju sedam bodova i utakmicu manje od Žute podmornice.

Statistika ovoga puta najbolje oslikava stanje na terenu. Bilbao je imao 18 šuteva, iako su gosti nešto češće imali loptu u svojim nogama (53:47 odsto). Ipak, jalovi su bili napadi ekipe Unaja Emerija, koja je tek tri puta pokušala da zatrese mrežu domaće ekipe. Đerar Moreno je jednom bio uspešan, pa je nastavio u stopu da prati Luisa Suareza i Lionela Mesija na vrhu liste strelaca. U poteri za Pićići nagradom trenutno je dva koraka iza Argentinca i Urugvajca (po 16 golova).

Najzaslužniji za bod koji je Žuta podmornica osvojila u Bilbao definitivno je iskusni Serhio Asenho. Pouzdani čuvar mreže je upisao sedam intervencija, posebno se istakao u finišu susreta, kada je maestralno odbranio pokušaj Injakija Vilijamsa sa svega par metara.

Gosti su stigli do prednosti. Igrao se 16. minut kada se lopta odbila do Đerara Morena, a sjajni strelac je efektnim udarcem došao do 14. pogotka u sezoni. U nastavku se pretežno igrali pred golom Viljareala, a odbrana gostiju popustila je u 44. minutu. Injaki Vilijams je tukao posle prizemnog centaršuta sa leve strane, ali je Asenho uspeo da zakači loptu i spreči je da završi u mreži. Na pravom mestu se ipak našao Berenger, koji uspeva da prebaci loptu preko gol linije.

Sprečio je Asenho u nastavku Berengera da dođe do drugog pogotka na meču, a još jednu vrsnu intervenciju upisao je u 73. minutu. Vilijams je tukao glavom, ali je neverovatnim refleksom golman Viljareala uspeo da sačuva svoj gol. Zaustavio je potom i pokušaj Raula Garsije, pa kao da je svojim paradama obeshrabrio protivnički sastav. Do kraja nije bilo većih prilika, Viljareal može biti itekako zadovoljan bodom iz Baskije.





PRIMERA – 24. KOLO

Petak

Betis - Hetafe 1:0 (0:0)

/Iglesijas 84pen/

Subota

Elče – Eibar 1:0 (1:0)

/Kalvo 33/

Atletiko Madrid – Levante 0:2 (0:1)

/Morales 30, De Frutos 95/

Valensija – Selta 2:0 (0:0)

/Valjeho 94, Gameiro/

Valjadolid - Real Madrid 0:1 (0:0)

/Kazemiro 65/

Nedelja

Barselona – Kadiz 1:1 (1:0)

/Mesi 32 pen – Fernandez 89 pen/

Sosijedad - Alaves 4:0 (1:0)

/Isak 41, 49, 62, Portu 73/

Ueska - Granada 3:2 (3:1)

/Esriće 31, Pulido 39, Folker 44 ag - Kina 8, Soro 59/

Bilbao - Viljareal 1:1 (1:1)

/Berenger 44 - Moreno 16/

Ponedeljak

21.00: (4,00) Osasuna (3,20) Sevilja (2,05)

