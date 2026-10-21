Astronomski problemi Al Nasra: Dug 189.000.000 evra, većina datira iz prošle sezone
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 17:21
"RedBird Capital" u vlasništvu gazde Milana Gerija Kardinelea zainteresovan za kupovinu saudijskog kluba
Rezultati i nisu toliko loši, ali kad se zagrebe ispod površine, razloga za brigu u redovima Al Nasra ima na pretek. Situcija je takva da prevazilazi okvire privremene krize. Štaviše, klub iz Saudijske Arabije suočava se sa astronomskim finansijskim problemima u vidu duga od čak 189.000.000 evra, preneli su saudijski mediji. Uprava kluba iz Rijada pokušava da pronađe bilo kakav način da prevaziđe problem.
Prodaja se pominje kao prva opcija, a kao potencijalni kupac javila se kompanija "RedBird Capital" gazde Milana Gerija Kardinalea. Amerikanci su navodno spremni da uđu u pregovore oko kupovine 70 odsto udela u Al Nasru po ceni od 235.000.000 evra. Ovo bilo dovoljno da se pokriju dugovi, ali su pregovori još uvek u ranoj fazi.
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Nema nikakvih naznaka da će dogovor brzo biti postignut, a čelnicima kluba se već pomalo žuri. Prema pisanju saudijskih medija, najveći deo duga nastao jeprethodne sezone kad je Al Nasr vukao gomilu loših poteza i uvukao se u finansijski ambis. Pored Kardinelea, čovek koji je zainteresovan za kupovinu kluba iz Rijada je Mohamed Al Hurajidži, biznismen koji trenutno obavlja funkciju predsednika Almerije.
Al Huraijidžijeva ideja je da ne ulazi u klub sam, nego da oformi konzorcijum sa drugim investitorima i onda bi zajedno sa njima preuzeo Al Nasr. Najzanmiljiviji scenario je onaj koji uključuje Kristijana Ronalda. Postoji mogućnost da portuglaski as uskoro završi karijeri i odmah postane deo upravnog odbora i automatski manjinski vlasnik (navodno 20 odsto). Kao što je poznato, Ronaldo ima vlasnički udeo upravo u Almeriji..
Država Saudijska Arabije je 2023. godine potrošila oko 1.000.000.000 evra kupujući najveće fudbalske zvezde kako bi podigla ugled domaće lige. Vlada je vlasništvo nad klubovima prenela na Javni fond i druge državne kompanije kako bi se izvela privatizacija.
Prvi proizvod toga bila je prodaja Al Hilala kompaniji "Kingdom Holding" u vlasništvu milijardera Alvalida bin Talala. Sličan scenario čeka iz Al Nasr. Pitanje je samo ko je spreman da stavi šapu na klub koji ima ovolike dugove.